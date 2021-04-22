سيـــاســة

في آخر محطاته الإفريقية.. وزير الخارجية يُسلم رئيس تونس رسالة من السيسي بشأن «سد النهضة»

شكري حرص على تثمين التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد خلال زيارته إلى مصر
سمر السيد 10:29 م, الخميس, 22 أبريل 21 10:29 م, الخميس, 22 أبريل 21

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، بالرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وذلك في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية.

واستهل شكري المقابلة بالإعراب عن التقدير لزيارته الأخيرة إلى مصر، والتي شهدت مباحثات متميزة على نحو يُسهِم في مواصلة الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس قيس سعيد، حيث تناولت الرسالة آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها، وذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس في ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

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وحرص الوزير شكري على تثمين التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائي لمصر، وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص كذلك على تقديم عرض واف للرئيس التونسي حول ما دار في اجتماعات كينشاسا يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري بشأن سد النهضة، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلُع مصر إلى مواصلة دفع التعاون الثنائي مع تونس في شتى المجالات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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