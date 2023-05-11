في آخر عطاء.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 91.72 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال آخر عطاء ، أذون خزانة بقيمة 91.72 مليار جنيه، لآجل 182 و364 و91 و273يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 125 عرضًا، بقيمة 28.565 مليار جنيه لآجل 273 يوم، و654عرضًا بقيمة 72.511 مليار جنيه لآجل 91 يوم، و266 عرض بقيمة 37.074 مليار جنيه لآجل 182 يوم، وأخيرًا 185 عرضًا بقيمة 41.561 مليار جنيه لآجل 364 يوم.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة على هذه الآجال المختلفة تراوح بين 22.734% و24.390%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 120 عرضًا، بقيمة 14.811 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.581% لأجل 364 يوم، و173 عرضًا، بقيمة 19.806 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.648%، لآجل 182 يوم.

كما قبلت 540 عرضًا بقيمة 50.424 مليار جنيه لآجل 91 يوم بمعدل فائدة بلغ 22.394%، و50 عرض بقيمة 6.682 مليار جنيه لآجل 273 يوم، بمعدل فائدة بلغ 23.668%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية

، في اجتماعها الخميس 30 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.