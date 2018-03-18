في آخر اجتماع بهيئة التنشيط السياحي ..الدميري يوصي بإعادة الهيكلة

دعاء محمود تقدم هشام الدميري في آخر إجتماع له ، كرئيس للهيئة المصرية للتنشيط السياحي وبحضور سامى محمود رئيس الهيئة السابق ، مع رؤساء القطاعات ومديرى العموم بها، بالشكر والتقدير لكل قيادات الهيئة الحاليين والسابقين و لمجلس إدارتها على المجهود المبذول والدعم الذي قدموه خلال فترة تول

دعاء محمود

تقدم هشام الدميري في آخر إجتماع له ، كرئيس للهيئة المصرية للتنشيط السياحي وبحضور سامى محمود رئيس الهيئة السابق ، مع رؤساء القطاعات ومديرى العموم بها، بالشكر والتقدير لكل قيادات الهيئة الحاليين والسابقين و لمجلس إدارتها على المجهود المبذول والدعم الذي قدموه خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مؤكداً أنه يتقدم بخالص الشكر لـيحيى راشد وزير السياحة السابق.



واستهل الدميرى كلمته متمنيا كل النجاح والتوفيق للوزيرة د./ رانيا المشاط

وقال إنه “على الرغم من وجود العديد من المعوقات والعقبات والمشاكل الإدارية، الا ان فريق العمل تمكن من المضي قدما وتحقيق العديد من الإنجازات خلال العامين السابقين مما انعكس بالإيجاب على المؤشرات السياحية خلال عام 2017، مما يبشر بعودة مصر إلى مكانتها في مصاف الدول السياحية الرائدة في المنطقة خلال العام الحالى والقادم”.

وأوصى قيادات الهيئة بالإستمرار في العمل على إعادة الهيكلة

وأكد أنه لا سبيل لتحقيق الطفرة المنشودة في عمل الهيئة، سوى بإعادة الهيكلة وتطوير آليات العمل بها، حيث أن الهيئة منشأة تسويقية، لكنها تخضع للعديد من الضوابط البيروقراطية التى تعيق سير العمل وتضيع العديد من الفرص.

وأشار إلى أهمية تعديل والاهتمام بمنظومة التدريب الخاصة بالعاملين للارتقاء بالعامل البشري ليتواكب مع التغيرات و اليات الترويج التي استجدت على نظم التسويق في العالم.

وشدد الدميري على أهمية تفعيل حملة التوعية، التي كان من المقرر ان تقوم بها الهيئة في ٢٠١٨، والتي تهدف رفع الوعي السياحي لدى المواطنين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع السائح وأهمية السياحة للدخل القومي، وذلك لتعظيم تجربة السائح خلال زيارته للمقاصد السياحية المصرية.

وقال الدميري إنه نقل توصياته الخاصة بتطوير العمل بالهيئة وبقطاعاتها المختلفة لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط في لقائه معها، متمنيا لها النجاح والتوفيق في المسئولية الكبيرة التي تولتها.

كما قام الدميري بالمرور على موظفي الهيئة، وتقدم لهم بخالص الشكر والتقدير، وأوصاهم بالتكاتف والتعاون مع القيادات الجديدة، ومواكبة التغيير وتقبل الأفكار المطروحة.

كما تقدم الدميري بالشكر لشركة الدعاية المسئولة عن الحملة الترويجية الدولية لمصر JWT، وأشار إلى ان الحملة الدعائية الدولية التي قامت بها الشركة بالتعاون مع الهيئة، كانت إحدي عوامل النتائج الإيجابية خلال الفترة الماضية و كان لها اثرا كبيرا في تحسين الصورة الذهنية لمصر مما كان له مردودا كبيرا على تحسن مؤشرات الحركة السياحية خلال ٢٠١٧.

وأكد الدميري على أهمية التعاون المستمر مع المستثمرين والقطاع الخاص وكشركاء أساسيين للنجاح ، مثمنا جهودهم المستمرة في إستعادة مصر لمكانتها السياحية.

جدير بالذكر أن الدميري كان قد تقدم باستقالته من رئاسة الهيئة المصرية للتنشيط السياحي للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اعتبارا من الاول من أبريل متمنيا لها و للقطاع بأكمله دوام النجاح و التوفيق

