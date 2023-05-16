«فيوتك لمنتجات الطاقة» يستهدف 10 ملايين دولار صادرات إلى أوروبا وإفريقيا

يستهدف مصنع «فيوتك» لمنتجات ترشيد استلاك الطاقة التصدير إلى الدول الأوروبية والإفريقية خلال 2024، بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، بهدف التواجد بقوة فى الأسواق الخارجية لتوفير مستلزمات إنتاج المصنع، وفقا لتصريحات الدكتور محمد هلال رئيس مجلس إدارة المصنع لـ«المال».

يشار إلى أن المصنع تأسس عام 1987 بغرض التصدير إلى اليابان، وقام بتصنيع جهاز الفيديو وتصديره إلى البلاد العربية والسوق المصرية، ومع تطويره أصبح أول مصنع فى 2023 ينشئ خطوط لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة.

قال الدكتور محمد هلال رئيس مجلس الإدارة، إن الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة للمصنع مع حلول عام 2024 تبلغ حوالى 1.5 مليون كشاف شوارع وأكثر من 5 ملايين لمبة طويلة وحوالى مليون بالتقنيات الذكية الحديثة التى توفر أكثر من 80 % من استهلاك الطاقة مقارنة بالمنتجات البديلة.

ولفت إلى أنه سيتم تصدير من 25 إلى 30 % من منتجات المصنع إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.

وأضاف «هلال» فى تصريحات لـ«المال»، أن مصنعه يضم خط إنتاج طوله 200 متر مزود بكل أنظمة القياس والتحقق التى تدار بواسطة الحاسب الآلى للتأكد من مدى مطابقة المنتجات بنسبة 100 % للمعايير والمواصفات المطلوبة .

ولفت إلى أن المصنع يحتوى أيضًا على 5 معامل متخصصة و3 معامل أبحاث وتطوير، إضافة إلى مدرسة فنية تضم حوالى 240 طالبا على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه من المزمع البدء فى تصدير كميات كبيرة من منتجات المصنع إلى المجر، وإسبانيا، وروسيا.

وقال إن «فيوتك» ينتج أفضل لمبة إضاءة طويلة مخصصة للمدارس والقطارت والمترو ووسائل النقل السريعة التى تفوق سرعتها فوق الـ300 كيلو.

وتابع «هلال»، أن مصنعه ينتج أفضل لمبة ذكية فى العالم فاز بها كأفضل تصميم صناعى من الحكومة الألمانية.

ويضم «فيوتك» خطوط عمل مختلفة ومتكاملة فى صالات الإنتاج، كما أنه ينتج 250 كشافا فى الساعة الواحدة من خلال 7 خطوط إنتاج.

على جانب آخر، قال هلال، إن مباردة «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسى عبقرية تستهدف اختصار كل الإجراءات والتصدى لجميع التحديات التى تواجه الصانع الوطنى حتى يتفرغ تمامًا للإنتاج، إضافة إلى أنها تقوم بدعم الصناع عن طريق التعريف والترويج لمنتجاته فى دول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأعلن الرئيس السيسى خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» مبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

وأكد «هلال» أن التفاعل الإنسانى والاقتصادى من رئيس الجمهورية لأصحاب المصانع يثبت لهم أن القيادة السياسية حريصة على دعم الصناعة الوطنية الجادة، إضافة إلى تحقيق أمال وطموح المصنعين فى مصر من خلال القرارات الحاسمه التى كلف رئيس الوزراء خلال تواجد رجال الصناعة فى احتفالية عيد العمال.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى حضر احتفالية مصر بعيد العمال فى مصنع السكر فى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.