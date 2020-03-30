«فيوتشر هوم» تفاوض النصر وزهراء المعادى للدخول فى شراكة

تستهدف شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقارى، توسيع محفظة أراضيها خلال العام الجارى من خلال الدخول فى مفاوضات جادة مع شركات تتبع قطاع الأعمال العام منها «المعادى، والنصر للتطوير، وزهراء المعادى للتنمية» بهدف الدخول فى شراكات على تلك الأراضى.

منير: نستهدف زيادة محفظة الأراضى إلى 20 ألف متر خلال العام الجارى

قال محمد منير، رئيس مجلس إدارة فيوتشر هومز للاستثمار العقارى لـ»المال»، إن الشركة تستهدف زيادة محفظة أراضيها لتصل إلى 20 ألف متر خلال العام الجارى.

تطرق منير للحديث عن الشراكة القائمة لفيوتشر مع الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو»، التى تتمثل فى الاستحواذ على قطعتى أرض على مساحة 2700 متر بمنطقة زهراء المعادى، موضحاً أن «نيركو» تمتلك الأرض فيما تتحمل فيوتشر هوم تكلفة إنشاء المبانى والتنفيذ والتحصيل، بمبيعات مستهدفه 160 مليون جنيه.

أشار منير إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض تصل إلى 550 مترًا، ومحفظتها بالمشاركة مع «نيركو» على مساحة 2700 متر.

أضاف أن مشروعه مع «نيركو» مقسم على مساحتين الأول على 1200 متر عبارة عن عمارات «أرضى و 9 أدوار علوية» والثانية 1500 متر عبارة عن «أرضى و 11 دورًا علويًا».

تابع أنه تم بيع ما يقرب من %35 من المشروع منذ أغسطس الماضى، بقيمة بيعية تقترب من 50 مليون جنيه.

أفاد أن نظام الشراكة يسهل عملية التوسع فى محفظة الأراضى، لا سيما أنها تحتاج إلى حجم تمويل كبير لا تتمكن الشركات الصغيرة أو المتوسطة من استيعابه.

أشار منير إلى أن شركته تستهدف الدخول فى تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع كيانات أخرى خارج نطاق القاهرة والتوجه إلى الأقاليم، لا سيما أن الأراضى بها جاذبة للاستثمار.

اختتم أنه من الضرورى أن تقوم شركات قطاع الأعمال العام بالإفصاح عن أراضيها المطروحة للاستثمار، لا سيما أن هذا يعد توجها عاما للدولة، وبالتالى لا بد من فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للتعامل مع هذه النوعية من الشراكات بتنفيذ المشروعات.