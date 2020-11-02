«فيوتشر هومز» تعتزم الدخول فى شراكة مع قطاع الأعمال العام

لاقتناص فرص جديدة خلال النصف الأول من العام القادم

تعتزم شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري الدخول في شراكة جديدة مع قطاع الأعمال العام في محاولة لاقتناص مشروعات جديدة ربما يتم طرحها خلال النصف الأول من 2021، وتحديداً خلال مارس أو أبريل المقبل.

وتقوم فيوتشر هومز بتنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير «نيركو»، والتى تتمثل فى الاستحواذ على قطعتى أرض على مساحة 2700 متر بمنطقة زهراء المعادى، وتمتلك «نيركو» الأرض فيما تتحمل فيوتشر هوم تكلفة إنشاء المبانى والتنفيذ والتحصيل.

وكشف المهندس محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز، أن أزمة فيروس كورونا التي أصابت القطاع العقاري قد تحول دون تحقيق المستهدف بنهاية العام، لافتا إلى أن 2020 قد ينتهى بتحقيق مبيعات قدرها 200 مليون جنيه تقريباً.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته كانت تستهدف تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 300 مليون جنيه، من خلال العقود البيعية بمشروعيها «فيرونا» و«فيوتشر هايتس».

وطرحت فيوتشر هومز للاستثمار العقاري مشروعها «كومبوند فيرونا» بالقرب من دائري المعادي بجوار كارفور باستثمارات بلغت نحو 250 مليون جنيه، ويتضمن 400 وحدة سكنية ومول تجاري، كما طرحت أيضا المرحلة الثالثة لمشروع «فيوتشر هايتس» بزهراء المعادى بجوار نادى وادى دجلة بالمشاركة مع شركة نيركو، ويتكون من مبنيين بمساحات تتراوح بين 1.2 و1.5 ألف متر مربع بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، ويضم 150 وحدة، وتقدر التكلفة الاستثماريه بنحو 100 مليون جنيه.

وأضاف منير أن معرض «عقارى» أنعش حركة السوق العقارية في ظل الظروف التي يمر بها القطاع نتيجة جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن شركته حققت مبيعات تقدر بنحو 30 مليون جنيه خلال فترة مشاركته بالمعرض.

وتابع: المعارض العقارية تعد من الآليات التي تعمل على تنشيط القطاع العقاري وتعويض ما فاته من أرباح خلال الفترة التي توقف فيها بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الشركة تدرس الدخول في معرض “نيكست موف” القادم.

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورنا لم تؤثر فقط على النشاط العقاري، ولكن جاء قرار توقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لتتوقف أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع «فيرونا» و«فيوتشر هايتس» وكانت الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية تقدر بـنحو 560 مليون جنيه.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضى ولمدة 6 أشهر .

وأوضح منير أنه تم طرح المرحلة الثالثة لمشروعي «فيرونا» و«فيوتشر هايتس» في معرض عقاري بعد انتهاء مبيعات المرحلة الأولى والثانية بالمشروعين.