فيوتشر للوساطة تدرس الاندماج مع شركة سمسرة تأمين

كتب-ماهر أبوالفضل:تدرس شركة «فيوتشر» لوساطة التأمين المباشر، الإندماج مع إحدى الشركات العاملة فى نفس المجال بالسوق المصرية، بما يعد خطوة استباقية تستهدف إنشاء كيان ضخم قادر على المنافسة محليا ودوليا وهو الإندماج الأول من نوعه بالسوق المحلية.من جانبه أكد محمد المرسي، العضو المنتدب لفي

كتب-ماهر أبوالفضل:

تدرس شركة «فيوتشر» لوساطة التأمين المباشر، الإندماج مع إحدى الشركات العاملة فى نفس المجال بالسوق المصرية، بما يعد خطوة استباقية تستهدف إنشاء كيان ضخم قادر على المنافسة محليا ودوليا وهو الإندماج الأول من نوعه بالسوق المحلية.

من جانبه أكد محمد المرسي، العضو المنتدب لفيوتشر، فى تصريح لـ«المال»، أنه من المقرر الإعلان رسمياً عن الاندماج نهاية العام الجاري.

يصل رأس المال المرخص لفيوتشر إلى 20 مليون جنيه، والمصدر مليونى جنيه، مدفوعا منه النصف، ويضم هيكل الملكية 13 مستثمرا، 7 منهم يمتلكون خبرات بقطاع التأمين والوساطة، و6 من خارج القطاع، أبرزهم شركة Com To Egypt للسياحة، وتتراوح نسب المساهمات بين 2.5 – %10 لكل منهم.

وأشار المرسى إلى أن قطاع التأمين بشكل عام، والوساطة بشكل خاص، سيشهد المزيد من الاندماجات والاستحواذات خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للبقاء، ودعم المنافسة بين الكيانات العاملة فى السوق، إلى جانب توفير الخبرات القادرة على التعامل مع احتياجات السوق المضطردة.

ووفقا للاحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد شركات الوساطة – سواء فى التأمين أو إعادة التأمين- الحاصلة على تراخيص نهائية، 76 شركة، حتى سبتمبر الماضي، تم شطب 8 منها لأسباب تتعلق بخلافات داخل مجالس الإدارات.