«فيوتشر فارما» للأدوية تحقق 112 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة « فيوتشر فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 112 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر فارما للصناعات الدوائية، إنه يوجد خلال الفترة الراهنة 5 مشروعات دوائية في السوق المصرية تعمل على إنتاج الخامات المستوردة.

وأضاف أن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأضاف «الليثي» في تصريحات خاصة لـ «المال» أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخير، لافتًا إلى ضرورة استحداث أدوات رقابية جديدة تناسب التطور.

وأشار إلى أن هناك 170 مصنعا للدواء في مصر توفر ما يقرب من 500 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة الدواء قوي، ولكن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة.

وأكد أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وزيادة تكاليف الشحن بسبب الأزمة العالمية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه أدى إلى زيادة أسعار الأدوية.

ولفت إلى أن أن هناك آلية موحدة تتعامل بها هيئة الدواء المصرية ، حيث تقوم بزيادة أسعار الأدوية التي ارتفعت تكاليف استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيعها بنسب بسيطة لضمان استمرار إنتاج الدواء.

وأضاف رئيس شركة فيوتشر فارما، أن أزمة التضخم العالمية أثرت على تراجع أرباح شركات الأدوية بنسبة تصل إلى 50% لافتًا إلى أن بعض الشركات تعمل دون أرباح وبالرغم من ذلك مستمرة لمنع وقف العمالة.

وأوضح أن شركات الدواء قامت بتحميل الزيادة في التكلفة على أرباحها لمنع وقف الإنتاج، مؤكدًا أن قطاع الدواء في مصر متماسك ولا يوجد نقص في أي نوع صنف بحسب قوله.