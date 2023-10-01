«فيه كلام مش هقدر أقوله».. السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير الموانئ والسكك الحديدية في 2025

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير في الموانئ والسكك الحديدية والطرق في موعد غايته عام 2025.

وقال الرئيس السيسي – في مداخلة ردا على كلمتي وزيري الإسكان الدكتور عاصم الجزار والنقل كامل الوزير خلال جلسة “المشروعات القومية والبنية التحتية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر” حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية الأحد – نتحدث عن الانتهاء من ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى ومشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق في 2025 وليس في 2030.

ولفت إلى أن ما عرضه وزيرا النقل والإسكان يعكس جهودا كبيرة وإرادة لتغيير الواقع إلى الأفضل، والوزيران والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحملت ضغوطا كبيرة وهائلة.

وأكد أن رئيس الوزراء يتابع ما يحدث على مدار الساعة ويتحمل الضغوط، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان بدأت معه كوزير إسكان في ظل ظروف صعبة، وليس هناك مخرج منها سوى من خلال الأفكار.

وأضاف الرئيس السيسي: “فيه كلام مش هقدر أقوله.. أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا ممكن مش هكون معاكم .. إحنا هنخلص في 2025 .. لو بتتكلموا على تحدي إن الدولة تبقى قدمت ما لديها لإنجاح فكرة إنها تبقى مركز تجارة عالمي .. لازم ده يخلص 2025 نقول موانينا جاهزة وسككنا الحديد جاهزة في كل شيء”.