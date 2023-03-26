«فين فاست» الفيتنامية تحدد أبريل موعدا لشحن سياراتها الكهربائية إلى أمريكا الشمالية

تعتزم شركة “فين فاست” ، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمدعومة من أغنى رجل في فيتنام، شحن الدفعة الثانية من السيارات الكهربائية إلى أمريكا الشمالية في 4 أبريل المقبل.

قالت “لي ثاي ثو ثوي”، الرئيسة التنفيذية، في بيان لـ”بلومبرج”، إنَّ الشركة ستشحن 900 مركبة قياسية طراز “في إف 8” (VF 8) إلى كاليفورنيا، و900 سيارة إلى كندا.

كانت “فين فاست” قد أرسلت 999 سيارة من النسخة “في إف 8 سيتي” ذات نطاق القيادة الأقصر مدى مقارنة بسيارات الدفع الرباعي المقبلة إلى كاليفورنيا أواخر العام الماضي. أضافت “ثوي” أنَّ الشركة تخطط أيضاً لشحن 700 سيارة قياسية من الطراز “في إف 8” إلى أوروبا منتصف شهر يونيو المقبل.

طرح “في إف 8” للعملاء في مايو

تتوقَّع “فين فاست” أن تبدأ تسليم “في إف 8” للعملاء في أميركا بأوائل مايو، على أن تسلّم لعملائها في كندا أوائل يونيو. قالت “ثوي” في البيان: “نحن نعمل من أجل طرح سيارة “في إف 8″ القياسية في الأسواق، وسنتأكد من حصولنا على جميع الشهادات المطلوبة وقت التسليم للعملاء”.

يأتي تسليم الشحنة الثانية من سيارات “فين فاست” في أميركا الشمالية، والأولى إلى كندا، في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات الناشئة للحصول على موطئ قدم في الأسواق الخارجية ذات التنافسية الشديدة، بعد البداية البطيئة على ما يبدو في الولايات المتحدة.

بحسب الشركة، تم تسليم 45 سيارة كهربائية من الإصدار “سيتي” (City Edition) إلى العملاء بالولايات المتحدة في بداية شهر مارس، التي يصل نطاق قيادتها إلى 207 أميال، وفقاً لتصنيف وكالة حماية البيئة (EPA) الأميركية. ووفقاً للموقع الإلكتروني للشركة، يبدأ إيجار الطرازين من 399 دولاراً شهرياً لمدة 24 شهراً.

يُقدّر نطاق القيادة للسيارة “في إف 8” ذات الدفع الرباعي بـ293 ميلاً استناداً إلى معايير اختبار المركبات الخفيفة المنظّم عالمياً (WLTP)، وفقاً للموقع الإلكتروني لـ “فين فاست”. ومن المتوقَّع أن يبدأ سعر هذا الطراز من 49 ألف دولار في الولايات المتحدة، فيما أشارت “ثوي” إلى أنَّ السعر يبدأ من 57500 دولار كندي في كندا.

“فين فاست” تتهيأ للاكتتاب

كانت “بلومبرج” قد ذكرت في يناير الماضي أنَّ “فين فاست” التي قدّمت طلباً للاكتتاب العام الأولي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في ديسمبر، تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في أقرب وقت ممكن خلال الربع الثاني من العام الجاري.

توقَّعت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر أن يبدأ الإنتاج في مصنعها المخطط له في نورث كارولاينا في عام 2025. رجحت الشركة مؤخراً بدء الإنتاج التجريبي في المصنع بحلول عام 2024.

قالت “فين فاست” إنَّ سياراتها من الطراز “سيتي” كانت النسخة الأولى من “في إف 8” التي خضعت لعمليات الاختبار والموافقة ذات الصلة بالولايات المتحدة، وبالتالي؛ كانت متاحة في وقت أقرب من طرح “في إف 8” مع تحسين في نطاق القيادة.

كما أظهرت آخر إيداعات سابقة على الاكتتاب العام لـ”فين فاست” أنَّ الشركة خسرت 2.1 مليار دولار في الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تعميق إنفاقها إثر خسائر بلغت 800 مليون دولار في عام 2020، و1.4 مليار دولار في 2021.

تعد “فين فاست” جزءاً من مجموعة “فين جروب” ، المملوكة للملياردير فام نهات فونغ، الذي تبلغ ثروته حوالي 4.1 مليار دولار.

تسلم الشركة غداً أول طرز السيارة “في إف 9” ذات الدفع الرباعي للعملاء في فيتنام.