فينوس تطلق 5 أكاديميات في عيد تأسيسها الخامس

المال ـ خاص: أطلقت الجمعية المصرية لصحة المرأة "فينوس" الجمعية العلمية المركزية الوحيدة في مصر في إطار احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها – خمس أكاديميات دولية؛ أولها الأكاديمية الدولية للتجميل، والثانية أكاديمية برافو لجراحات السمنة، والثالثة الأكاديمية الدولية للتغذية العلاجية، والرابعة ا

المال ـ خاص:

أطلقت الجمعية المصرية لصحة المرأة “فينوس” الجمعية العلمية المركزية الوحيدة في مصر في إطار احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها – خمس أكاديميات دولية؛ أولها الأكاديمية الدولية للتجميل، والثانية أكاديمية برافو لجراحات السمنة، والثالثة الأكاديمية الدولية للتغذية العلاجية، والرابعة الأكاديمية الدولية للطب الرياضي، والخامسة الأكاديمية الدولية للخلايات الجذعية والطب التجديدى وعلم الوراثة (تحت التأسيس).

وأقيم المؤتمر الصحفى بحضور ومشاركة كل من الدكتور محمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة المرأة “فينوس”، والدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان، والدكتور حسن كمال، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور تامر نبيل، استشاري جراحة المناظير بكلية طب جامعة بني سويف ورئيس أكاديمية برافو لجراحات السمنة، والدكتور ياسر أبو العلا، رئيس المؤتمر الدولي للتجميلICC 2018 واستشاري الأمراض الجلدية و الليزر بكلية طب الأزهر.

وصرح الدكتور محمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لصحة المرأة “مرت خمس سنوات على تأسيس الجمعية المصرية لصحة المرأة “فينوس” وقد تبنت الجمعية خلالها منهج دعم المنظومة الصحية على ثلاثة محاور هي تدريب الأطباء على أسس علمية ومعايير دولية وتوعية المواطنين وعلاج غير القادرين، مضيفاً أنه حان الوقت الآن لإطلاق أكاديميات في مصر تصدّر الكوادر الطبية إلى العالم أجمع إلى جانب المساهمة في تنشيط السياحة التعليمية والطبية في ظل ما يشهده الوطن من تطورات ونجاحات في مجالات كثيرة مثل الطب والرياضة والتدريب”.

وقال الدكتور ياسر أبو العلا،الأكاديمية الدولية للتجميل: “تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة معتمدة وورش عمل تعليمية بالأكاديمية الدولية للتجميل والتي كانت جزءاً من المؤتمر الدولي للتجميل ICC في العامين 2016 و2017 والذي تنعقد دورته الثالثة في عام 2018 مع الاستمرار في برنامجها التدريبي عالي التخصص تحت شعارICC EXPO و المسئول عن البرنامج التدريبي هو الدكتور وائل سعودي استشاري الأمراض الجلدية كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”.

وأكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان ورئيس المجلس القومي للسكان: “توفر الأكاديمية للتغذية العلاجية قاعدة علمية قوية لدراسة وتطبيق نظم التغذية المناسبة والتطبیق المباشر للمواد التعلیمیة وتزويد الطلبة بالمهارات التي تمكن من التفسير الموضوعي والمختص من أجل فهم أفضل لعلاقة التغذية بالصحة والمرض، وإشراك التغذية المناسبة للتنمية البشرية والتقدم في السن، فضلاً عن تعزيز النهج الإبداعي والفعّال لحل المشكات الصحية المتعلقة بالتغذية وتنمية المهارات العلاجية وتطوير فهم دقيق لطبيعة الأغذية وتكوينها، والعوامل المتعلقة بالتركيز على الموارد الغذائية بشكل آمن وسليم إلى جانب توفير بيئة تشجع وتسهم في فهم العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على الاستهلاك الغذائي في المجتمعات السكانية المختلفة.

وأشار الدكتور حسن كمال، إستشارى الطب الرياضى بالمركز القومى للبحوث و نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، إلى أن إنشاء أكاديمية الطب الرياضى وإصابات الملاعب يأتي في إطار أهمية الرياضة في حياة وصحة الجميع، ويتولى قيادتها نخبة من الأطباء المحترفين في المجال علمياً وعملياً في آن واحد، مضيفاً أن الأكاديمية توفر التعليم والتدريب للأطباء والعاملين في المجال الرياضي، فضلاً عن اللاعبين وأولياء الأمور فيما يخص الممارسة الآمنة والمفيدة، كما تقدم خططاً وتوصيات للتأهيل والتدريب لغير الرياضيين بل وحتى الرياضة التي تناسب الحالات المرضية المختلفة.

وقال الدكتور تامر نبيل، استشاري جراحة المناظير بكلية طب جامعة بني سويف و رئيس أكاديمية برافو لجراحات السمنة: “يأتي إنشاء أكاديمية برافو لجراحات السمنة، التي تعد الأولى والوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي توفر هذا النوع من التدريب، لتوفير دورات تعليمية عملية لإتقان جراحات السمنة المفرطة بالمناظير الجراحيه، مما يعطي الفرصة لعدد ستة جراحين بالدورة الواحدة للوقوف على أرض صلبة تسمح لهم بإتقان تلك الجراحات المتطورة وإجرائها بطريقة آمنة واحترافيه دون تكلف عناء السفر للخارج”.

