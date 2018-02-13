فينكورب مستشاراً مالياًّ لتوسعات فاركوماك الطبية

شريف عمر:تعاقدت شركة "فاركوماك" للصناعات الطبية المتطورة، مع «فينكورب» للاستشارات المالية، لتولى مهام إعداد دراسات الجدوى والاستشارات اللازمة حول توسعات فاركو ماك بمجال صناعة المستلزمات الطبية.يذكر أن الشركة المصرية السعودية للاستثمارات الصناعية SEII استحوذت فى أبريل الماضى على %38 م

شريف عمر:

تعاقدت شركة “فاركوماك” للصناعات الطبية المتطورة، مع «فينكورب» للاستشارات المالية، لتولى مهام إعداد دراسات الجدوى والاستشارات اللازمة حول توسعات فاركو ماك بمجال صناعة المستلزمات الطبية.

يذكر أن الشركة المصرية السعودية للاستثمارات الصناعية SEII استحوذت فى أبريل الماضى على %38 من رأسمال فاركو ماك، المتخصصة فى صناعة الكانيولا الطبية، ومرشحات الكلى، بقيمة قاربت 35 مليون جنيه، فى حين تتوزع الحصة المتبقية ما بين اثنين من الأطباء المؤسسين لها.

وقال أحمد عطا، الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن إدارة فاركو ماك تخطط لإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع مستلزمات ومرشحات الكلى المستخدمة فى علاج مرضى الغسيل الكلوى، وذلك على المصنع المملوك لفاركو ماك فى المنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأشار عطا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للتوسعات تقارب 100 مليون جنيه، وسيتم إعداد التصور النهائى للهيكل التمويلى بعد انتهاء دراسة الجدوى، لكنه أكد أنها لن تخرج عن ضخ تمويلات ذاتية، بجانب اللجوء للاقتراض البنكى.

وتوقع انتهاء فينكورب من الدراسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لرغبة فاركو ماك فى إنهاء التوسعات العام الحالى، نظراً لارتفاع الحاجة لمنتجات مرشحات الكلى، والتى يتم استيراد النسبة الأكبر منها للسوق المحلية، وتطمح الشركة فى الاستفادة من تلك الميزة وإحلالها بديلاً عن المستورد، بجانب تغطية العجز فى السوق المصرية.

ويشير الموقع الإلكترونى للسعودية المصرية إلى أن فاركو ماك ستتعاقد مع “ألفا بلان” الألمانية، لتوريد خط إنتاج المرشحات بطاقة إنتاجية 1.4 مليون مرشح سنوياً، فيما يبلغ رأسمالها 26.2 مليون جنيه فى أعقاب إجراء زيادة أخيرة لرأس المال، وتأسست عام 2004.

وكانت قيادات السعودية المصرية للاستثمارات قد أكدت فى تصريحات سابقة لـ«المال» أنها تنوى التخارج من «فاركو ماك» عبر طرح نسبة من أسهمها فى البورصة، ولكنها أوضحت أن هذه الخطوة لن تكون قبل عام 2020.

يذكر أن الشركة السعودية المصرية، برأسمال سعودى مصرى مشترك، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، وتساهم حالياً فى أكتوبر فارما، وفليكسباك للعبوات الدوائية، وأركو ستيل، وتبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية مليار جنيه، وتخارجت مؤخراً من الإسكندرية لأسود الكربون بقيمة تقارب 17 مليون دولار.