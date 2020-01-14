فينكورب لـ”المال”: نعتزم التظلم لدى الرقابة المالية لإلغاء قرار الإيقاف المؤقت

فينكورب ستنتظر نتيجة التظلم المقدم منها، لتحديد المسارات القانونية التى تسلكها بعدها

تعتزم شركة فينكورب للاستشارات المالية، تقديم تظلم للجان المختصة بهيئة الرقابة المالية، لالغاء قرار الهيئة، بوقفها مؤقتاً لمدة 3 أشهر، بداعى مخالفتها لمعايير التقييم المالى.

وقال محمد سالم حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة فينكورب المالية، فى تصريح لـ”المال” إن الشركة تحترم وجهة نظر الرقابة المالية فى الإيقاف، ولكنها ستقدم تظلم للمطالبة بإلغاء القرار، وللحفاظ على صورتها أمام عملائها بالمجال.

حمدى: ننتظر قرار لجنة التظلمات

وأكد حمدي أن فينكورب ستنتظر نتيجة التظلم المقدم منها، لتحديد المسارات القانونية التى تسلكها بعدها.

وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم وقف قيد فينكورب، من سجل شركات الاستشارات المالية، والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 13 يناير الحالى.

وبررت الهيئة قرارها، في ضوء ما ثبت ضد فينكورب من مخالفات لمعايير التقييم المالى، فيما علمت المال أن قرار الإيقاف مرتبط بدراسة فينكورب للقيمة العادلة لسهم شركة أمريكانا مصر.

تفاصيل أزمة أمريكانا مصر

وكانت فينكورب قد أعدت منذ شهرين، تقرير القيمة العادلة لسهم أمريكانا مصر، والذى حدته بقيمة 3.90 جنيه، وتم مراجعته من جانب الرقابة المالية، وتم رفع القيمة إلى 4 جنيهات، ولكن فى النهاية قررت الهيئة رفض الدراسة، لعدم مراعاتها الدراسة لمعايير التقييم المالى.

وتعود بداية أزمة أمريكانا مصر، إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، مطلع أبريل من عام 2018، على استثناء “أديبتيو” – المملوكة لرجل الأعمال الإماراتى محمد العبار – من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر.

محمد العبار

وجاءت تلك الخطوة استكمالاً لصفقة استحواذ “أديبتيو” على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات “إديبتيو” فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، مع إعداد قيمة عادلة.

ولكن “أديبيتو” طعنت على القرار لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام “أديبتيو” بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار.

وخلال 2013 إلى 2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه.

إلا أن “أديبيتو” عينت فينكورب، وحددت الأخيرة القيمة العادلة بسعر 3.90 جنيه، تم رفعها إلى 4 جنيهات، رغم أن السهم كان يتداول قرب مستويات 15 جنيه.

وفى مرحلة لاحقة، قررت الرقابة المالية، رفض الدراسة المقدمة من فينكورب ، بسبب عدم مراعاتها معايير التقييم المالى، وإغفالها لأسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالى.

فينكورب: نحترم الجهات الرقابية ولكن لم نخالف المعايير

وقال حمدي إن فينكورب تحترم وجهة نظر الهيئة فى رفض الدراسة، ولكن فينكورب لم تخالف أية معايير فى التقييم المالى، التى حددتها الهيئة، موضحًا أن شركته تطبق المعايير بشكل صارم ومتشدد.

وأكد أن فينكورب تعمل فى السوق المصرية منذ أكثر من 20 سنة، وتملك خبرات مهنية لسنوات تفوق ذلك، وتناقشنا مع مسئولى الهيئة، للرد على أية مخالفات فى تقييم أمريكانا مصر، وأوضحنا وجة نظرنا فى كافة الملاحظات التى أوردتها الهيئة.