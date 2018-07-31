فينكورب تحدد القيمة العادلة لسهم ميدكو بلاست بقيمة 112 جنيها

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بجسلته المنعقدة أمس الإثنين، على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف والمعد من قبل شركة فينكورب للاستشارات المالية.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تقرير فينكورب انتهى إلى تقدير القيمة العادلة لسهم

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بجسلته المنعقدة أمس الإثنين، على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف والمعد من قبل شركة فينكورب للاستشارات المالية.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تقرير فينكورب انتهى إلى تقدير القيمة العادلة لسهم ميدكو بلاست بقيمة 112 جنيها استنادا إلى تقديرها لحقوق المساهمين بقيمة 552 مليون جنيه تقريبا.

ووقعت الشرق الأوسط الزجاج فى 19 يوليو الجارى على اتفاقية بيع 2.1 مليون سهم من حصتها فى شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، إلى شركة أندرو أما نيدز لاندز بى بمتوسط سعر 230.16 جنيه مصرى للسهم بقيمة اجمالية 505.8 مليون جنيه لكامل الصفقة.

وقالت الشركة أن الحصة المباعة تمثل 44.4% من رأسمال شركة ميدكو بلاست، مشيرة إلى أنها ستظل تحتفظ بمليكة 772 ألف سهم تقريباً تمثل نسبة 15.6% من ميدكو بلاست.

ويستهدف أطراف الاتفاق تنفيذ عملية بيع الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2018، وذلك بعد الحصول الحصول على جميع الموافقات اللازمة وفق أحكام وقواعد القيد والشطب وموافقة مجلس الإدارة على التقييم.