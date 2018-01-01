فينجر رجل الأرقام فى البريميرليج

على المصرى خاض الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى لأرسنال الإنجليزى، مباراته رقم 811 في البريمييرليج مع المدفعجية أمس السبت، أمام وست بروميتش ألبيون، محطماً رقم السير أليكس فيرجسون الذي خاض 810 مباراة مع مانشستر يونايتد، ليصبح فينجر المدرب الأكثر حضوراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.ومع ن

على المصرى خاض الفرنسي أرسين فينجر المدير الفنى لأرسنال الإنجليزى، مباراته رقم 811 في البريمييرليج مع المدفعجية أمس السبت، أمام وست بروميتش ألبيون، محطماً رقم السير أليكس فيرجسون الذي خاض 810 مباراة مع مانشستر يونايتد، ليصبح فينجر المدرب الأكثر حضوراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع نهاية كل عام يطالب أنصار أرسنال إدارة الفريق بضرورة التخلي عن أرسين فينجر، لكن الأمور تؤول في النهاية إلى بقاء الخبير الفرنسي على رأس الإدارة الفنية للنادي اللندني. ونرصد فى السطور التالية مسيرة الرجل العجوز وأبرز الأرقام السلبية والإيجابية التى حققها مع المدفعجية.





فينجر في سطور





ولد أرسين فينجر يوم 22 أكتوبر 1949 في مدينة سترازبورج الفرنسي، وبدأ مسيرته مع كرة القدم كلاعب وسط ميدان في نادي موتزيج بين عامي 1969 و1973، قبل أن ينتقل للعب مع مولهاوس بين عامي 1973 و1975، ثم لعب عامين من 1975 إلى1978 مع نادي “أ.س.ب.في سترازبورج”، وختم مسيرته مع نادي سترازبورغ بين عامي 1978 و1981. خلال هذه المسيرة القصيرة خاض فينجر 67 مباراة مع الأندية التي لعب لها واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط كانت كلها مع فريق مولهاوس، بعد ثلاثة أعوام على اعتزال اللعب وتحديداً عام 1984 استهل فينجر مشواره التدريبي مع نادي نانسي الفرنسي الذي خاض معه 114 مباراة خلال 3 مواسم انتهت بانتقاله للإشراف على موناكو الفرنسي بين عامي 1987 و1994. قاد فينجر موناكو لتحقيق لقب الدوري الفرنسي في أول موسم له “1987-1988″، ثم نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب كأس فرنسا موسم 1990-1991، وبعد 7 مواسم جيدة مع موناكو، توقع الجميع أن ينتقل فينجر إلى تجربة أكثر جرأة، لكنه فاجأ الجميع بالذهاب إلى الدوري الياباني للإشراف على فريق ناجويا جرامبوس الذي استمر معه موسماً واحداً فاز خلاله بكأس السوبر الياباني وكأس الامبراطور، قبل أن يحط الرحال في لندن مع أحد أعرق أنديتها أرسنال الذي كان يتخبط في دوامة من النتائج السيئة حينذاك.

مع أرسنال حتى التقاعد ! في أكتوبر عام 1996 فاجأت إدارة أرسنال الجميع بالتعاقد مع مدرب مغمور قادم من الدوري الياباني للنهوض بالفريق الذي اكتفى بالمركز الخامس موسم 1995-1996، حتى أن الصحافة الإنجليزية سخرت من هذه الخطوة ووصفت فينجر بالمدرب المغمور النحيف، في أول موسم لفينجر مع المدفعجية أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن البطل مانشستر يونايتد، وترك انطباعاً جيداً لدى جماهير أرسنال. في الموسم الثاني لفينجر مع أرسنال نجح في قيادة الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الانجليزي للمرة العاشرة في تاريخه وأعاد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 6 مواسم، في ذلك الموسم التاريخي أضاف فينجر لقب الكأس للدوري محققاً الثنائية في موسمه الثاني مع الفريق اللندني العريق. تتالت النجاحات وبات أرسنال دائم الحضور في مسابقة دوري أبطال أوروبا، واشتعلت المنافسة بينه وبين مانشستر يونايتد على لقب الدوري الذي حققه في مناسبتين بعد ذلك وتحديداً في موسمي 2001-2002 و2003-2004، وكان الموسم الأخير استثنائياً في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، إذ نجح خلاله أرسنال في الفوز باللقب بدون خسارة بواقع 38 مباراة “26 فوزاً و12 تعادلاً”، وكان هذا اللقب الأخير لفينجر مع أرسنال في الدوري. منذ عام 1996 إلى اليوم خاض فينجر 1205 مباراة مع أرسنال في كل المسابقات “فاز بـ 694 وتعادل 275 مباراة وخسر 236″، أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فبات فينجر صاحب أكبر عدد من المباريات بـ 811 مباراة متفوقاً على سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، خلال هذه السنوات الطويلة مع أرسنال فاز فينجر بـ 17 لقباً “3 دوري و7 كأس إنجلترا و7 درع خيرية”.

أرقام قياسية





يملك فينجر أرقاماً قياسية تاريخية مع أرسنال أهمها فوزه بدوري العام 2004 من دون خسارة، كما أنه نجح في تأهيل أرسنال إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 19 موسماً متتالياً من 1998 إلى 2017، كما أن أرسنال فاز بـ 7 ألقاب في كأس إنجلترا تحت قيادة فينجر. الانقسام الجماهيري



غاب أرسنال عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004، إذ اكتفى الفريق بأحد المراكز الثلاثة التي تأتي بعد الصدارة حتى أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وتتالى السنوات العجاف في الدوري لم يخفف من وطأته الفوز بلقب الكأس في بعض المواسم وهو ما دفع جماهير أرسنال إلى المطالبة برحيل فينجر مع نهاية كل موسم، لكن عشاق المدفعجية ينقسمون في أغلب الأحيان بين داعم لاستمرار فينجر ومطالب برحيله.

