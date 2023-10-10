«فينتك روبوز» تخطط لاستدامة 4 مؤتمرات بالوطن العربي سنويًا

قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ”فينتك روبوز المتخصصة في التكنولوجية المالية”، إن شركته بصدد الإبقاء على استدامة 4 مؤتمرات سنوية بالوطن العربي، وهي “المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية” و”المؤتمر العربي للإكتواريين” و”المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية” و”مؤتمر الشرق الأوسط لإدارة الثروة والمستشار الآلي”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن شركته بصدد تنظيم المؤتمر العربي السابع للتضامن والتأمينات الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزرات المالية والتضامن الاجتماعي والعمل.

وتابع أن المؤتمر العربي السابع للتضامن والتأمينات الاجتماعية سينعقد بالأقصر يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن اختيار المدينة جاء لوجتها السياحية وجذبها الكبير للأجانب ودعمًا لها.

وأشار إلى أن “فينتك روبوز” قد دعت عناصر بالقطاع المالي من كل الوطن العربي، متوقعًا أن يحضر 250 شخصًا ذلك الحدث.

وبيّن أن الشركة تقدم تطبيقات التعاملات المالية للشركات والبنوك والهيئات، مشيرًا إلى أنها نجحت في التعاون مع بنكين من أكبر المصارف بالمملكة العربية السعودية، فضلًا على الانتشار الواسع لبرامجها المصممة للهيئات والمؤسسات.

وأفاد بأن مؤتمر الأقصر الأسبوع القادم يدعم سبل اتخاذ القرارات المالية المستنيرة، والمعرفة التأمينية للأسرة، وتكنولوجيا الإدماج والاقتصاد الرقمي، ووضع الخطط للفرد والأسرة، وكيفية الاستثمار فى البورصة، وأنظمة ادخار الموظفين.

لافتًا إلى أن أهم أولويات الشركة تتمثل في التمكين المالي للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمي، فضلًا على دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهي الصغر في الشمول المالي وفي نظيره في التأمين.