فينبى العقارية تبيع أغلب حصتها فى بورتو جروب

رجب عزالدين أعلنت مجموعة بورتو القابضة عن قيام شركة FINEBY ESTATES LIMITED ببيع 165.5 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية قدرها 65.4 مليون جنيه تقريبا. وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: " بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية…

رجب عزالدين



أعلنت مجموعة بورتو القابضة عن قيام شركة FINEBY ESTATES LIMITED ببيع 165.5 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية قدرها 65.4 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية: ” بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 0.21% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 3.51% قبل العملية “.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.39 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 455.9 مليون جنيه، موزعاً على 4.55 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه.

وأقرت عمومية الشركة فى يونيو الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 455.9 مليون جنيه إلى 501.5 مليون جنيه بزيادة 45.5 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة عن العام المالي 2015.

كما وافقت العمومية على إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال إلى شهادات إيداع دولية.