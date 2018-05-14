فينانس إن موشين تستثمر 200 مليون دولار محليا

أسماء السيد: تعتزم شركة فانينانس إن موشين العالمية، رفع حجم استثماراتها بالسوق المصرية إلى 200 مليون دولار، قبل نهاية العام الجارى، بدلاً من 125 مليون دولار حالياً. وفينانس إن موشين، هى شركة إدارة أصول، ولديها 4 صناديق استثمارية تتوزع…

أسماء السيد:



تعتزم شركة فانينانس إن موشين العالمية، رفع حجم استثماراتها بالسوق المصرية إلى 200 مليون دولار، قبل نهاية العام الجارى، بدلاً من 125 مليون دولار حالياً.

وفينانس إن موشين، هى شركة إدارة أصول، ولديها 4 صناديق استثمارية تتوزع نشاطاتها فى حوالى 30 دولة بأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط، بإجمالى أصول 1.3 مليار يورو.

وكشف محمد مرسى، الرئيس الإقليمى للشركة، أنها تستثمر بالسوق المصرية عبر صندوقى سند، المساهم بشركة جلوباليس للتأجير التمويلى، فضلا عن صندوق green growth fund- ggf، الذى أتاح تمويلات لـ 3 بنوك محلية خلال فترات سابقة، هى: الأهلى، والإسكندرية، والقاهرة.

وأضاف أن حجم أصول صندوق «سند» بالسوق المحلية، يصل إلى 62.5 مليون دولار، ويختص بإقراض المؤسسات المالية، أما صندوق ggf، الذى يختص بمنح تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة والبنوك، فيبلغ حجم محفظته 60 مليون دولار .

وكشف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر وورش الشمول المالى، الذى نظمه معهد الخدمات المالية تحت عنوان “ دور القطاع المالى غير المصرفى فى تحقيق الشمول المالى محليًا ودوليًا”، اعتزام شركته إطلاق صندوق استثمارى لتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، دون اﻹفصاح عن أية تفاصيل أخري.