فيليب موريس: 100 مليون دولار لمواجهة أعمال تهريب التبغ

بأوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر، في ثاني مرحلة من مبادرتها خاصكشفت شركة فيليب موريس، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار تخصص للمرحلة الثانية من مبادرتها "فيليب موريس إمباكت" لمواجهة أعمال تهريب التبغ وما يرتبط به من جرائم في عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر.وقال المدير التنفيذي

بأوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر، في ثاني مرحلة من مبادرتها



خاص

كشفت شركة فيليب موريس، عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار تخصص للمرحلة الثانية من مبادرتها “فيليب موريس إمباكت” لمواجهة أعمال تهريب التبغ وما يرتبط به من جرائم في عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط من بينها مصر.

وقال المدير التنفيذي لشركة فيليب موريس أندريه كالانتزوبولوس، إنه رغم التقدم الملحوظ في مجال مكافحة التهريب، إلا أنه يوجد حجم كبير من التجارة غير المشروعة في العديد من منتجات التبغ تبلغ قيمتها الإجمالية عالميا نحو 650 مليار دولار، مع وجود أسواق موازية نشطة للعديد من المنتجات مثل الأدوية والأغذية والسجائر وصولاً إلى السلاح والحيوانات البرية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة فيليب موريس أن الشركة استعانت بلجنة من الخبراء مكونة من سبعة أعضاء من الخبراء المستقلين في مجالات القانون ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة، لتقييم المقترحات والمشروعات المقدمة للمبادرة واختيار الطلبات الفائزة بمنحة فيليب موريس العالمية.

كما ستشرف اللجنة أيضا على المشروعات التي تستهدفها المبادرة في مجالات الأبحاث والتعليم والتوعية والخطوات العملية من اجل القضاء على انتشار ظاهرة التهريب والجرائم المرتبطة بها.