فيليب موريس- مصر تفوز بجائزة دولية جديدة

فازت بالجائزة الدولية الأولى كأفضل صاحب عمل في إفريقياللعام الثاني على التوالي، نجحت شركة فيليب موريس – مصر، في الفوز بجائزة "أفضل صاحب عمل في إفريقيا"، وهي الجائزة الدولية الأولى على مستوى العالم التي تمنحها مؤسسة Top Employees Institute للمنظمات والمؤسسات التي تحقق أعلى معايير التميز في إ

فازت بالجائزة الدولية الأولى كأفضل صاحب عمل في إفريقيا





للعام الثاني على التوالي، نجحت شركة فيليب موريس – مصر، في الفوز بجائزة “أفضل صاحب عمل في إفريقيا”، وهي الجائزة الدولية الأولى على مستوى العالم التي تمنحها مؤسسة Top Employees Institute للمنظمات والمؤسسات التي تحقق أعلى معايير التميز في إدارة الموارد البشرية وتوفير أفضل بيئة عمل جيدة للعاملين فيها.

ومنحت مؤسسة Top Employees Institute هذه الشهادة لشركة فيليب موريس مصر بعد نجاح الأخيرة في عمليات التقييم المستقل الذي قامت بها المؤسسة لفروع الشركة على مستوى العالم في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والبالغ عددها 35 فرعا، حيث نجحت فيليب موريس في مجالات التفوق والتميز في برامج التطوير المهني وتحسين مناخ وبيئة العمل، بالإضافة إلى توفير الفرص اللازمة للتقدم الوظيفي.

قال العضو المنتدب فاسيليس جاتسيليس “نحرص في فيليب موريس مصر دائما على خلق بيئة عمل مفتوحة ومتنوعة تساعد موظفينا على اكتشاف وتطوير مهاراتهم واهتماماتهم، عن طريق تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لثقل المواهب الإدارية والوظيفية، من خلال برامج تدريب قوية ومتطورة تمثل قيمة مضافة لدى كل عامل وموظف بالشركة والذين نعتبرهم العنصر الرئيسي لكل نجاح تحققه الشركة في كل المجالات

ولفت إلى أن فيليب موريس تؤمن بأهمية تنمية الكوادر البشرية والاستثمار فيها”.

وتعد مؤسسة Top Employees Institute ” من أكبر المؤسسات العاملة في هذا القطاع على مستوى العالم في تقديم شهادة أفضل صاحب عمل من خلال تقييم دقيق يتحقق من صحته شركة متخصصة في هذا المجال وهي شركة جراند ثونتون، للتأكد من تطبيق الشركات في مختلف المجالات لبرامج تطوير الموارد البشرية، بما في ذلك الأجور ومزايا الموظفين والتطور المهني وظروف العمل والتدريب والتطوير.

جدير بالذكر أن فيليب موريس العالمية هي شركة رائدة في انتاج التبغ وتنتج ست علامات من ضمن أفضل 15 علامة سجائر في العالم، من ضمنها مارلبورو بالإضافة لمشاركتها في تطوير وتسويق المنتجات الأقل ضررا. وتباع منتجاتها في أكثر من 180 سوقاً حول العالم

