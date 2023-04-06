«فيليب موريس مصر» تعلن عن قائمة أسعار السجائر والتبغ المسخن

اعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن “HEETS” والسجائر التقليدية من العلامات التجارية “Merit” و “Marlboro” و “L&M” بكافة أنواعها.

صرح علي كرمان المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، “لفترة من الوقت، تمكنا من استيعاب تأثير المشهد الاقتصادي المتغير على أسعار المواد الخام وتكلفة التصنيع. والآن، تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للإستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها”.

وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رمز “QR” الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢. وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي: –

• سعر عبوة ميريت “Merit” بأنواعها ٥۹ جنيها.

• سعر عبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها ٥٤ جنيها.

• سعر عبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها ٤٤ جنيها.

• سعر عبوة ال أند ام “L&M” بأنواعها ٣۹ جنيها للعبوة.

• سعر عبوة التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها ٤٨ جنيها للعبوة.

• سعر عبوة التبغ المُسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها ٥٠ جنيها للعبوة.



تعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة وتسويق منتجات التبغ، فهي تمتلك محفظة منتجات متنوعة تضم أشهر العلامات التجارية من السجائر، والمنتجات الخالية من الدخان، والتي تتضمن المنتجات التي تعمل بتكنولوجيا تسخين التبغ، بالإضافة لمنتجات النيكوتين عن طريق الفم. في عام 2008 بدأت فيليب موريس انترناشونال في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول نحو العلم والابتكار، لخلق مستقبل خالٍ من الدخان، واستثمرت في هذا المجال حتى الان أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات تبغ مبتكرة خالية من الدخان، مستعينة في ذلك بتقيمات علمية عالية المستوي، لا سيما في مجالات علم السموم والابحاث السريرية والسلوكية، من أجل تقديم هذه المنتجات تجاريًا للبالغين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدخين، لحين تحقيق الهدف الأكبر وهو إنهاء بيع السجائر التقليدية تمامًا.

في نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس إنترناشيونال على شركة Swedish Match – الرائدة في منتجات النيكوتين عن طريق الفم، الأمر الذي نتج عنه شركة عالمية لتقديم منتجات التبغ الخالية من الدخان بقيادة علامتي IQOS و ZYN. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI وSwedish Match من منتجات التبغ المعدلة للمخاطر (MRTPs). اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 73 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 17.8 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 32٪ من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للعام 2022 بأكمله. في فبراير2021، أعلنت فيليب موريس انترناشيونال، عن طموحها في التوسع في مجالات الصحة، بهدف تعزيز جودة الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة، عن طريق شركة VecturaFertin Pharma التابعة لها.