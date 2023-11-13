«فيليب موريس مصر» تعلن عن الأسعار الرسمية لـ 7 أنواع سجائر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن “HEETS” و”TEREA”، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية ” MeritوMarlboro وL&M” بكافة أنواعها، وذلك بعد التعديل الضريبي الجديد الذي اعلنته الحكومة مؤخرًا.

وتؤكد شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع “QR code” الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022.

وتدعو الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة، كما صرح علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن ” فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة”.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر أصبحت كالتالي:-

السعر الرسمي لعبوة ميريت “Merit” بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو “Marlboro” بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد “Marlboro Crafted” بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام “L&M” بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “HEETS Selections” بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “HEETS Dimensions” بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن “TEREA” بأنواعها 56 جنيها للعبوة.