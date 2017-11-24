فيليب موريس مصر تعلن أسعار منتجاتها من السجائر

مها أبوودن أعلنت شركة "فيليب موريس مصر"، المنتجة لسجائر مارلبورو، وميريت، عن الزيادات الجديدة في الأسعار، وشملت العلامات التجارية الآتية: وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن "مارلبورو" أصبح سعر بيعها للمستهلك 34 جنيهًا، و"ميريت" 35 جنيهًا، و"L.M" سعرها 27 جنيهًا، عقب صدور التعديل التشريعى الخاص بزي

مها أبوودن

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر”، المنتجة لسجائر مارلبورو، وميريت، عن الزيادات الجديدة في الأسعار، وشملت العلامات التجارية الآتية:

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن “مارلبورو” أصبح سعر بيعها للمستهلك 34 جنيهًا، و”ميريت” 35 جنيهًا، و”L.M” سعرها 27 جنيهًا، عقب صدور التعديل التشريعى الخاص بزيادة الضريبة على السجائر.

وأكدت الشركة، أن الزيادات المقررة على أسعار منتجاتها من السجائر، تأتي تنفيذاً للقانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر والذي وافق عليه البرلمان، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 24 نوفمبر 2017.

وشددت الشركة على أن هذه الزيادات لن تؤثر على حجم إنتاج الشركة في السوق المصرية، كما أنها لن تؤثر على معدلات توزيع المنتجات على تجار التجزئة بأي شكل من الأشكال، وأن الحصص والكميات المقررة ستصل إلى جميع الموزعين والتجار في المواعيد المتفق عليها.