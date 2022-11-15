فيليب موريس: رفض بعض الحكومات التبغ المسخن يقلل فرص إتاحة بدائل أقل ضررا من التدخين التقليدي

جنيف : محمد ريحان

أكد ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال، إنه من الضروري تقديم منتجات دخان أقل ضررا من السجائر التقليدية، للراغبين في الاستمرار في التدخين بالدول الفقيرة.

وأضاف أولتشاك، خلال مؤتمر عالمي في مدينة جنيف تحت عنوان TECHNOVATION -(smoke for free) اليوم الثلاثاء، أنه ليس شيئا عادلا ان نترك بعض البلدان منخفضة الدخل بعيدا عن ركب التحول، ويجب إتاحة منتج يتيسر لهم الحصول عليه”.

وتستهدف فيليب موريس للتحول نحو السجائر دون دخان، عبر منتجات التبغ المسخن، بحلول 2030، عبر استثمار نحو 9 مليارات دولار في الأبحاث العلمية وتطوير المنتجات التي تقلل الأضرار الناتجة عن دخان السجائر بنسبة 95%.

وتابع الرئيس التنفيذي قائلا ان شركته تسعى لإقناع المستهلكين على التحول من التدخين التقليدي لبديل أفضل مثل التبغ المسخن، لكنها تواجه معوقات مثل عدم موافقة حكومات الكثير من الدول على المنتجات البديلة قائلا : في تركيا مثلا ممنوع التدخين من هذا النوع”.

لكن فيليب موريس، يمكنها إضافة المزيد من الابتكار على منتجاتها في حال قبولها، والعمل على إقناع الناس بضرورة التحول لتدخين أقل ضررا، وفقا لما قاله أولتشاك.