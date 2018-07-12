فيليب موريس تعلن زيادة أسعار منتجاتها وتؤكد ثبات سجائر Marlboro Medium

المرسي عزت أعلنت شركة "فيليب موريس مصر " زيادة سعر منتج سجائر MERIT بأنواعها ليصبح سعرها 39 جنيهًا للعلبة، وزيادة سعر سجائر Marlboro Gold & Red ليصبح سعرها 36 جنيهًا، أما سجائر L&M فصارت بـ29 جنيهًا للعلبة. وأكدت الشركة ثبات…

المرسي عزت

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر ” زيادة سعر منتج سجائر MERIT بأنواعها ليصبح سعرها 39 جنيهًا للعلبة، وزيادة سعر سجائر Marlboro Gold & Red ليصبح سعرها 36 جنيهًا، أما سجائر L&M فصارت بـ29 جنيهًا للعلبة.





وأكدت الشركة ثبات سعر سجائر Marlboro Medium عند سعر 34 جنيهًا للعلبة.

وتهيب الشركة بجميع تجار التجزئة والباعة الالتزام بقائمة الأسعار وعدم مخالفتها؛ حفاظًا على حقوق المستهلك.

تعد شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، من أكبر الشركات عالميًّا في صناعة التبغ. وهي شركة سويسرية تنتج سبع علامات تجارية من أصل الخمس عشرة علامة الأشهر والأكثر انتشارًا عالميًّا، بما فيها مارلبورو، العلامة التجارية للسجائر الأفضل مبيعًا على مستوى العالم. في عام 1975 دخلت العلامات التجارية لفيليب موريس مصر، لأول مرة.

تنتج الشركة 4 علامات تجارية شهيرة في السوق المصرية، على رأسها مارلبورو، العلامة التجارية للسجائر الأشهر مستوى العالم، بالإضافة للعلامات التجارية ميريت، وإل إم، ونيكست.