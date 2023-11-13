«فيليب موريس» ترفع أسعار سجائر مارلبورو وميريت والتبغ المسخن

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن أسعار منتجاتهابالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية « MeritوMarlboro وL&M» بكافة أنواعها.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع«QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022،ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين بالالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال علي نفزات كرمان المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن فيليب موريس تستمر في العمل الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان بما يتماشى مع الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة.

وأعلنت فيليب موريس قائمة أسعار منتجاتها والتي أصبحت كالتالي: السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit»بأنواعها 74 جنيها، السعر الرسمي لعبوة مارلبورو«Marlboro» بأنواعها 69 جنيها، السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 59 جنيها.

وأصبح السعر الرسمي لعبوة ال أند ام «L&M» بأنواعها 50 جنيها للعبوة، السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 56 جنيها للعبوة،السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 56 جنيها للعبوة، السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

تعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من الشركات الكبري عالميا وإحدى شركات التبغ الدولية الرائدة التي تعمل على توفير مستقبل خالٍ من التدخين وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين.

تتكون حافظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان، منذ عام 2008، استثمرت شركة أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات مبتكرة خالية من الدخان وإثباتها علميًا وتسويقها تجاريًا للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين لولا ذلك، بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا، وهذا يشمل بناء قدرات تقييم علمي على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم السموم، النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.