«فيليب موريس» ترفع أسعار السجائر بزيادة تتراوح من «3 - 5» جنيهات

قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار السجائر اعتبارًا من غد 17 يوليو، إذ تم رفع سعر سجائر مارلبورو و ميريت بنحو 5 جنيهات، و إل إم بزيادة قدرها 3 جنيهات.

وكشف منشور صادر عن فيليب موريس مصر، وصل “المال”، عن تفاصيل زيادة أسعار السجائر، اذ سجلت سجائر ميريت بعد الزيادة 64 جنيها، و مارلبورو 59 جنيها، و إل آند إم 42 جنيها.

فيما تضمن قائمة أسعار السجائر التي تمت زيادتها، ال اند ام blueK ، وred، و silver، و forward، مسجلين سعر للبيع 42 جنيه للعلبة.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن منتجات فيليب موريس ترتفع من غد بزيادة تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات لكل علبة، فيما لم ترفع الشرقية ايسترن كومباني أسعارها حتى الآن.

فيليب موريس

وتعد فيليب موريس إنترناشونال (PMI) واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة وتسويق منتجات التبغ، فهي تمتلك محفظة منتجات متنوعة تضم أشهر العلامات التجارية من السجائر، والمنتجات الخالية من الدخان، والتي تتضمن المنتجات التي تعمل بتكنولوجيا تسخين التبغ.

كما تعمل فيليب موريس على تقديم منتجات النيكوتين عن طريق الفم.

وبدأت فيليب موريس إنترناشونال، في 2008 في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول نحو العلم والابتكار، لخلق مستقبل خالٍ من الدخان، واستثمرت في هذا المجال حتى الآن أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي لتطوير منتجات تبغ مبتكرة خالية من الدخان، مستعينة في ذلك بتقيمات علمية عالية المستوى.

في نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس إنترناشيونال على شركة Swedish Match – الرائدة في منتجات النيكوتين عن طريق الفم، الأمر الذي نتج عنه شركة عالمية لتقديم منتجات التبغ الخالية من الدخان بقيادة علامتي IQOS و ZYN.

ننشر قائمة أسعار السجائر التابعة لشركة الشرقية ايسترن كومباني طبقا لاخر زيادة سابقة :