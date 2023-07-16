«فيليب موريس» تتراجع عن زيادة أسعار السجائر حتى إشعار آخر

تراجعت شركة فيليب موريس عن قرار زيادة أسعار السجائر للمستهلك بزيادة تتراوح من 3 الى 5 جنيهات، خاصة منتجات مارلبورو و ال اند ام بمختلف أنواعها، وذلك حتي اشعار اخر.

وذكرت الشركة في منشور حديث، أنه تقرر التراجع عن تعديل أسعار السجائر والاستمرار في الأسعار القديمة، على ان يتم أساس لحساب ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

وكانت قد قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار السجائر اعتبارًا من غد 17 يوليو، إذ تم رفع سعر سجائر مارلبورو و ميريت بنحو 5 جنيهات، و إل إم بزيادة قدرها 3 جنيهات، وفق تصريحات من رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.

ننشر قائمة أسعار السجائر الحالية لمنتجات فيليب موريس مصر :