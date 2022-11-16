«فيليب موريس» العالمية تتوقع اختفاء السجائر التقليدية خلال 10 سنوات

توقع ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال اختفاء السجائر التقليدية خلال 10 سنوات، بعد تحول المدخنين البالغين حول العالم لاستخدام بدائل أقل ضررا مثل منتجات التبغ المسخن.

ومنتجات التبغ المسخن هي منتجات بدون دخان تعتمد على تسخين التبغ لاستنشاق النيكوتين، تنتجها فيليب موريس ضمن خطتها للوصول إلى منتجات خالية من الدخان تساعد على تخفيض الضرر، عبر ضخ استثمارات في العلوم والتكنولوجيا، بدأتها عام 2014 وضخت بها نحو 9 مليارات دولار.

جاء ذلك مؤتمر نظمته شركة فيليب موريس العالمية اليوم، تحت عنوان TECHNOVATION -(smoke- free) إن توفير المعلومات الكافية للمدخنين البالغين حول المنتجات الخالية من الدخان الإلكترونية سيساعد علي إقناعهم تماما به متوقعا عالم بلا دخان في سنوات قريبة، قائلا قد نري السجائر التقليدية بالمتاحف خلال 10 سنوات أو أكثر.

وأضاف أن فيليب موريس قررت قبل سنوات الاستثمار في التحول نحو منتجات خالية من الدخان، لخفض المكونات المؤدية للأضرار الصحية الناتجة عن حرق التبغ.

“وتابع قائلا: هناك مشكلة وأردنا التخلص منها، بشأن الدخان ويجب علينا التخلي عنه وإقناع الناس للتخلص منه ، لكن الناس مستمرون في التدخين، وعندما يتم اشعال سيجارة تنبعث بعض العناصر الضارة ورغم ذلك فإن الأشخاص يدخنون، وبالتالي فاذا كانت هناك مشكلة، يمكن إيجاد العلم واللجوء لتقليل التعرض للمخاطر الصحية، مضيفا: قبل 30 عاما لم تكن الأبحاث ممكنة أو موجودة.

وأشار إلي أن فيليب موريس تستثمر في مجال خفض الأضرار، من وجهة نظر علمية وأردنا مساعدة الناس للاقلاع عن السجائر المضرة، مشيرا إلى أنه لم يكن الوضع ورديا في الماضي، ولكن نحن سعداء حاليا بما أنجزناه”.

سويسرا – محمد ريحان