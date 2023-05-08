«فيليب موريس إنترناشيونال» تصدر تقريرها المتكامل لعام 2022

أصدرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (PM) تقريرها السنوي الرابع المتكامل، والذي يقدم وصفاً موضوعياً لنموذج أعمال الشركة، الحوكمة والإدارة، الاستراتيجية والأداء، مسترشدًا بتقييم رسمي لعوامل الاستدامة.

قال ياتشيك أولتشاك، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال: “بالرغم من تحديات 2022 إلا أنه كان عامًا مميزاً حيث شهدنا اتخاذ خطوات جدية وملموسة نحو تحقيق هدفنا”.

وأضاف: “نحن نتقدم نحو طموحنا لعام 2025 بأن نصبح شركة ذات غالبية خالية من الدخان حتى نصل في النهاية إلى التخلص من السجائر التقليدية.

وبالرغم من صعوبة تحقيق تحول بهذا الحجم والتعقيد بين ليلة وضحاها، نحن مازلنا ملتزمون بتحقيقه بأسرع ما يمكن، إلا أن ذلك لن يتم تحقيقه سوى من خلال العمل البنّاء الهادف الى تسريع وتيرة التغيير الفعّال وإكمال التحول المستدام”.

ويوضح التقرير مدى التقدم الذي تحرزه شركة فيليب موريس انترناشيونال نحو تحقيق هدفها – المتمثل في تقديم مستقبل خالٍ من الدخان، من خلال تركيز مواردها على تطوير منتجات خالية من الدخان وإثباتها علميًا وتسويقها بشكل مسئول تجاريًا، حيث انها منتجات منخفضة المخاطر مقارنة بمنتجات التدخين التقليدي، وذلك بهدف استبدال السجائر تمامًا بأسرع ما يمكن والتحول على المدى الطويل إلى شركة عاملة في مجالات مختلفة مثل العناية الذاتية والرعاية الصحية.

ويشير التقرير إلى أنه بناءً على أطر عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية، فقد طورت شركة فيليب موريس إنترناشيونال ثماني استراتيجيات تستهدف مجالات التأثير الأكثر أهمية للشركة.

ووضعت 11 هدفًا، مما يشكل أساس خارطة الطريق لعام 2025، و19 مؤشر أداء رئيسي (KPIs) لقياس التقدم عبر مؤشر الاستدامة الخاص بها. يتماشى كل مؤشر أداء رئيسي أيضًا مع أحد اثنين من العوامل الدافعة: استدامة المنتج (11 مؤشر أداء) أو الاستدامة التشغيلية (8 مؤشرات أداء).

من جانبه، قال إيمانويل بابو المدير المالي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال: “يتم استخدام المعلومات غير المالية بشكل متزايد من قبل الشركاء الخارجيين لتقييم ومقارنة أداء أي شركة مع الشركات الأخرى، بما في ذلك المجتمع المالي في تحليلاتهم وقراراتهم الاستثمارية. إنه أمر أساسي لنزاهة تقارير شركة فيليب موريس أن المعلومات والبيانات التي نكشف عنها علنًا تعكس بدقة تقدم شركتنا باتباع أساليب حسابية واضحة”.

في العام الماضي، نشرت شركة فيليب موريس إنترناشيونال أول بروتوكول مؤشر أداء رئيسي للحوكمة البيئية والاجتماعية، والذي يتضمن تعريف ومنهجية ونطاق كل من مؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة لتقديم تقارير دقيقة ومتسقة وقابلة للقياس والتحقيق عن التقدم المحرز. وبالتزامن مع أحدث تقرير متكامل له، تنشر الشركة أيضًا بروتوكولًا محدثًا يراعي بشكل خاص الجهود المبذولة خلال عام 2022 لجعل مؤشرات الأداء الرئيسية أكثر قوة.

واستمر التقدم الحثيث في تحقيق تطلعات الاستدامة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال في عام 2022 حيث سعت إلى معالجة تأثيرات كلٍ من منتجاتها وكيفية إنتاجه.

وعلى الجانب الاجتماعي، استمرت الشركة في تحقيق هدفها في التحول؛ علاوة على ذلك، واصلت الشركة تنفيذ برامج مكافحة تدخين الشباب مع قنوات التوزيع المباشرة والغير مباشرة. وإدراكًا منها لأهمية الحد من النفايات بعد الاستهلاك، فقد أحرزت تقدمًا في تنفيذ برامج الاستعادة للأجهزة ومخلفات المنتجات الخالية من الدخان وزادت من قدرات إصلاح الأجهزة الإلكترونية.

وفيما يخص تأثير منتجات الشركة على الجانب الاجتماعي أوضح التقرير الحقائق التالية:-

● 24.9 مليون: إجمالي المستخدمين البالغين التقديري لمنتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للمنتجات الخالية من الدخان (21.7 مليون في سنة 2012).

● 32.1 %: من صافي الإيرادات ناتجة من المنتجات الخالية من الدخان (29.5 % في سنة 2021).

● 73: سوقاً تتوفر فيها بيع منتجات شركة فيليب موريس الخالية من الدخان، منها 42٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (2021: 71 ، 42٪)

● 10.7 مليار دولار: الاستثمار التراكمي وراء المنتجات الخالية من الدخان منذ عام 2008 (9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021).

● 91٪: من إجمالي حجم المبيعات تغطيها برامج منع وصول الشباب لمنتجات التبغ في القنوات البيع بالتجزئة الغير مباشرة (91 % في عام 2021).

● 0.3 مليار دولار : صافي الإيرادات السنوية من منتجات العناية الذاتية والرعاية الصحية (2021: 0.1 مليار دولار أمريكي).

أما عن تأثير منتجات الشركة على الجانب البيئي فقد أوضح التقرير ما يلي:-

● 86٪: معدل إعادة تدوير أجهزة الأيكوس المعادة إلى مراكز إعادة التدوير المركزية (النسبة المئوية للمتوسط المرجح لكل جهاز معاد تدويره) (86 % في عام 2021).

● 68٪: من حجم المبيعات الأسواق تتبع برامج مكافحة نفايات السجائر التقليدية.

● 8.5٪: من حجم المبيعات في الأسواق تتبع برامج استعادة مخلفات المنتجات الخالية من الدخان.

وعلى الجانب الاجتماعي لعمليات شركة فيليب موريس إنترناشيونال، فقد توسعت الشركة في إتاحة فرص التدريب والتعلم المنظم بين موظفيها، وعززت الاتزام القوي بحقوق الإنسان، وأكملت تقييمها السادس والسابع لتأثير حقوق الإنسان في البرازيل وماليزيا.

أما على الجانب البيئي، فقد واصلت الشركة إزالة الكربون من عملياتها المباشرة، وتم التحقق من صحة أهدافها القائمة على أسس علمية للوصول لصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2040. وبالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 15) في ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن استراتيجياتها الجديدة طويلة الأجل للتنوّع البيولوجي والمعالجات الخاصة بالمياه، المتوافقة مع إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والذي اعتمدته الأطراف في الاتفاقية.

وكشف التقرير كذلك عن التأثير التشغيلي لشركة فيليب موريس انترناشيونال في الجانب الاجتماعي وهو كالتالي:

● 40.7٪: من المناصب الإدارية تشغلها النساء، متجاوزة هدفنا لعام 2022 والبالغ 40% (كانت النسبة 39.7 % في عام 2021).

● تم إجراء 7 تقييمات للتأثير على حقوق الإنسان منذ 2018 في البلدان الأكثر عرضة للخطر (تم إجراء 5 تقييمات في 2021).

وفي شان التأثير التشغيلي للشركة على الجانب البيئي أكد التقرير على الاتي:-

● 55٪ نسبة التبغ المشتراة بدون خطر إزالة الغابات الطبيعية المدارة وعدم تغيير النظم البيئية الطبيعية (كانت النسبة 37 % في عام 2021)

● الحصول على تقدير Triple A Score من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) وأمن المناخ والغابات والأمن المائي للسنة الثالثة على التوالي.

واستكمالا للمحتوى والبيانات المدرجة في التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس إنترناشيونال لعام 2022، طورت الشركة 12 دراسة حالة وخبرات سوقية تسلط الضوء على كيفية قيام الشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال في جميع أنحاء العالم بتحفيز أو تفعيل الاستدامة. يرجى زيارة pmi.com/sustainability لمعرفة المزيد حول الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال وقراءة تقرير الشركة المتكامل لعام 2022 والاطلاع على جميع دراسات الحالة.

من جانبها، قالت جينيفر موتليس، رئيس الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال “يهدف أحدث تقرير متكامل لدينا إلى تلبية مطالب شركائنا للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وقابلية للمقارنة حول مخاطرنا وأدائنا. بينما نستمر في التعلم والتحويل واكتشاف طرق أفضل لتطوير الحلول التي لها تأثير هادف، نأمل أن تؤدي شفافيتنا واستعدادنا للمشاركة إلى إطلاق حوار مع أولئك الذين يمكنهم المساعدة في تسريع وتيرة التغيير”.

جدير بالذكر أن التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس انترناشيونال لعام 2022 أخذ في الاعتبار إرشادات المعايير والأطر الدولية، بما في ذلك مبادرة الإفصاح العالمية (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومؤسسة IFRS – بما في ذلك استخدام معايير SASB، المبادئ المتكاملة التفكير وإطار الإفصاح المتكامل – وبعض التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).