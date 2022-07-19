«فيليبس مصر» و«الرعاية الصحية» توقعان مذكرة تفاهم لطرح أجهزة طبية صديقة للبيئة

قال المهندس إياد الطيب، رئيس مجلس إدارة «فيليبس مصر» إن شركته وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الصحية، تشمل التعاون فى مجالين، الأول: طب الأنسجة الرقمي، الثاني: توفير الخدمات الطبية عن بُعد، بما يسمح بمتابعة طبيب واحد أكثر من مريض فى مستشفيات مُختلفة.

وأضاف «الطيب» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «فيليبس مصر» تعمل على طرح أجهزة طبية صديقة للبيئة، من خلال مشروع متكامل مع هيئة الرعاية الصحية، بدأ منذ ستة أشهر.

وأوضح أن الشركة توفر أجهزة الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، وقسطرة القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنها تتعامل مع كل مقدمى الخدمات الطبية، فى مستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والقطاع الخاص، لافتًا إلى توفير جهاز رنين مغناطيسى MR5300 خالٍ من غاز الهيليوم لأول مرة فى مصر.

كما وقعت «فيليبس مصر» عقد شراكة مع مستشفى الشفا، خلال المؤتمر الطبى الأفريقى الأول؛ لتقديم أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعى وإتاحة الحلول المختلفة لمقدمى الخدمات الطبية، ودعم التشخيص الدقيق للمرضى فى مختلف التخصصات.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن افتتاح مركز صحة الأسرة التابع لجامعة بدر، يضم عيادات فى أكثر من 20 تخصصًا طبيًا، موضحة أنها أول منشأة طبية مطابقة لمواصفات وشروط منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن القطاع الصحى المصرى يستوعب ويشجع كل الفاعلين من القطاع الخاص والأهلي، بجانب الحكومي؛ لتكامل خدمات الرعاية الصحية، وتسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى كل المحافظات.

كما وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع اتحاد المستشفيات العربية، برئاسة البروفيسور توفيق خوجه، أمين عام الاتحاد.

وتشمل بنود الاتفاقية، إعداد وتنفيذ برامج فى تقييم أداء المستشفيات، وتدشين حملات توعوية بأهمية المستشفيات الخضراء صديقة البيئة، والتسويق للنظرة الجديدة فى تصميم المنشآت الصحية العربية، إضافة إلى إصدار المنشورات لزيادة الوعى حول الموضوعات ذات الصلة بالرعاية الصحية وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية فى برنامج سلامة المرضى ومكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الصحية العربية، وتدريب الطواقم الطبية والإدارية العاملة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على الأساليب الحديثة فى مجال الصحة الرقمية.