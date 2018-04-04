فيليبس – مصر تتحول للتصنيع عبر الشراكة مع مستثمرين محليين

■ التخطيط للاستحواذ على %9 من مبيعات «اللمبات الليد» العام المقبل المرسى عزت وعمر سالمتخطط شركة فيليبس – مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى %9 من مبيعات اللمبات الليد بالسوق خلال العام المقبل.قال محمد أبو العزايم، مدير عام الشركة فى مصر وشرق أفريقيا، إن شركته لديها خطة

■ التخطيط للاستحواذ على %9 من مبيعات «اللمبات الليد» العام المقبل

المرسى عزت وعمر سالم

تخطط شركة فيليبس – مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى %9 من مبيعات اللمبات الليد بالسوق خلال العام المقبل.

قال محمد أبو العزايم، مدير عام الشركة فى مصر وشرق أفريقيا، إن شركته لديها خطة لنمو مبيعاتها تستمر حتى 5 سنوات، وأضاف، على هامش مؤتمر صحفى أمس، أن «فيليبس – مصر» ستتحول من مستورد إلى مصنع خلال شهرين، مشيرا إلى أن «فيليبس» العالمية اختارت مصر مركزا للتصنيع والتصدير، بسبب جاذبية السوق، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من الدول، خاصة الأفريقية.

وقال تامر أبو الغار، نائب الرئيس التنفيذى للشركة بمنطقة أفريقيا، إن من المتوقع تحقيق مبيعات تصل إلى 200 مليون يورو، خلال5 سنوات من التصنيع فى مصر، كاشفا أن «فيليبس العالمية» قررت الدخول فى شراكات مع مصنعين قائمين تابعين للقطاع الخاص، لتصنيع منتجاتها بالسوق المصرية، فى مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأوضح أن المصنعين سيبدآن الإنتاج والتصدير خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن المكونات الخاصة بالتصنيع، وصلت مصر، وستكون المنتجات بالسوق المصرية خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وأوضح أن الشركة ستبدأ التصدير لدول المغرب والجزائر وكينيا والسودان وتنزانيا.