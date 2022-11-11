«فيليبس» تطلق شاشة ألعاب بتقنية «4K HDR» مع «HDMI 2.1» في الشرق الأوسط

اعلنت شركة إم إم دي (MMD)، المتخصصة في شاشات العرض الكمبيوتري وشريك ترخيص العلامة التجارية لشاشات فيليبس (Philips)، عن اطلاق شاشات ألعاب جديدة في الشرق الأوسط، وهما الطرازان “Momentum 329M1RV” بحجم 31.5 بوصة (80 سم)، و”Momentum 279M1RV ” بحجم 27 بوصة ( 68.5 سم).

تم تصميم الشاشة “279M1RV ” لتقدم حقبة جديدة من الألعاب مع شاشة UltraClear 4K Nano IPS مع تقنية DisplayHDR 600. كما تتميز الشاشة “329M1RV ” بتفنية عرض DisplayHDR 400 التي توفر جودة صورة عالية و نابضة بالحياة.

مدير المنتجات بمنطقة الشرق الاوسط و افريقيا لشركة “إم إم دي”:الشرق الاوسط يعد موطنا لاكبر مجتمعات الالعاب الإلكترونية

صرح “بانكاج بوديراجا”، مدير فئة المنتجات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة ” إم إم دي”، وقال: “يسعدنا تقديم طرازين جديدين من شاشات “فيليبس” للألعاب المزودة بمنفذ الإتصال HDMI 2.1 في سوق الشرق الأوسط. تلك المنطقة التي تعد موطنًا لواحد من أكبر مجتمعات الألعاب الإلكترونية في العالم. تقدم شاشات “فيليبس” الجديدة لمشغلات ألعاب الفيديو أفضل جودة ممكنة للصورة وميزات مثالية للاعبين المحترفين”.

و اضاف ، “لقد عقدنا شراكة مع فريق “إكس بوكس” لتطوير شاشة مصممة خصيصًا لأجهزتهم، والتي تم التحقق من قدرتها لتقديم الأداء المرئي الأمثل لـ Xbox Series X لحظة توصيلها.، إلى جانب إنها تدعم دقة “فور-كيه” (4K) فائقة الوضوح بمعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند الاتصال بـسلسلة “إكس بوكس” ووحدات تحكم الجيل التالي عبر توصيلات HDMI 2.1 المتعددة.”

وتابع ،”يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات للصورة التي تم تخطيها، مما يُظهر حركة المنافس بحركة فائقة الوضوح وسلسة لتمكنك من إصابة الهدف.”

مواصفات شاشة العاب “فيليبس” Momentum

وتتميز شاشات ألعاب “فيليبس” Momentum بأنها مصممة خصيصًا بخاصية معدل التأخير المنخفض واستجابة بكسل سريعة للإضاءة بحيث تدعم الألعاب سريعة الوتيرة والحساسة. كذلك تدعم الشاشة أيضًا معدل التحديث المتغير (VRR) لجهاز Xbox Series X لتحقيق حركة سلسة بسلاسة.

بينما تم اعتماد Momentum 279M1RV على أنه متوافق مع NVIDIA® G-SYNC® ، تم اعداد “Momentum 329M1RV” مع معالج رسومات AMD Free Sync Premium، وبالتالي، يوفر معدل تحديث متغير (VRR)، مما يقلل من تمزق الصورة المعروضة.

وتأتي كل من “Momentum 329M1RV” و”Momentum 279M1RV” بخاصية معالجة الصوت المصمم بواسطة DTS Sound لتحسين تشغيل الموسيقى و صوت الأفلام والألعاب.

تأتي الشاشة Momentum 279M1RV من “فيليبس” مزودة بتقنية IPS Nano color التي توسع نطاق التدرج للحصول على مرئيات تنبض بالحياة، أما بالنسبة إلى احتياجات التصوير والألعاب والإنتاجية الإحترافية، فإنها توفر دقة في الألوان عبر زاوية عرض واسعة دون تغيير اللون. ألوان حمراء أكثر ثراءً، وخضراءً فاتحةً، وأزرقًا أعمق.

اماكن توفر شاشات “فيليبس” و الضمان

تتوافر الشاشاتان “Momentum 329M1RV” و”Momentum 279M1RV” من خلال موزعي MMD المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وتأتي جميع شاشات “فيليبس” بضمان لمدة 3 سنوات.