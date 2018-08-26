فيليبس تخطط للاستحواذ على 15% من السوق المصري خلال 3 سنوات

وزيرا الاستثمار و الصناعة يبحثان الخطط المستقبلية لشركة فيليبس العالمية بالسوق المصرىم.عمرو نصار: الشركة تستهدف انتاج 2 مليون لمبة اضاءة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجيةد.سحر نصر: تنسيق كامل بين كافة الوزارات لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في السوق المصرى المال - خاص

وزيرا الاستثمار و الصناعة يبحثان الخطط المستقبلية لشركة فيليبس العالمية بالسوق المصرى

م.عمرو نصار: الشركة تستهدف انتاج 2 مليون لمبة اضاءة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية

د.سحر نصر: تنسيق كامل بين كافة الوزارات لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في السوق المصرى

المال – خاص

التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بممثلى شركة فيليبس العالمية بمصر حيث تناول اللقاء خطط الشركة لبدء باكورة تصنيع منتجات الإضاءة بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية

وقال الوزير ان اللقاء قد استعرض خطة عمل الشركة لانتاج اللمبات الموفرة ” الليد” وكشافات الإضاءة، حيث بدأت الشركة بالفعل فى انتاج الكشافات وسيتم بدء انتاج اللمبات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً الى ان حجم انتاج الشركة المبدئى يبلغ 2 مليون لمبة سنوياً وتستهدف زيادته الى 4 مليون لمبة في غصون عام ونصف.

وأوضح نصار ان الشركة تعاقدت على تصدير 140 ألف كشاف اضاءة للسوق التركى خلال العام الجارى كما ستقوم بتصدير عدد من منتجاتها لاسواق كينيا واوغندا ورواندا، مشيراً الى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع الدول العربية والدول الافريقية خاصة اتفاقيتى الكوميسا واغادير وهو ما يسهم في تعزيز رواج وتنافسية منتجات الشركة باسواق الدول الأعضاء بالاتفاقيتين

وأضاف الوزير أن التوجهات الحالية لـ #وزارة_التجارة_والصناعة تتضمن التوسع في الصادرات المصرية لاسواق القارة الافريقية بصفة عامة وعدد من الأسواق الرئيسية بشرق وغرب افريقيا بصفة خاصة، مشيراً ان هناك فرصاً ضخمة لنفاذ المنتجات المصرية لاسواق العراق وسوريا وليبيا وذلك في اطار مشروعات إعادة الاعمار.

وشدد نصار على أهمية زيادة المكون المحلى في منتجات الشركة بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى فضلاً عن التوسع في المنتجات المصنعة من حيث الكميات والاحجام المختلفة.

ومن جانبها اكدت الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ان هناك تنسيق كامل بين كافة الوزارات لتحسين مناخ الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للسوق المصرى.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في السوق المصرى بهدف مساعدتهم على مضاعفة استثماراتهم وإقامة توسعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب

ومن جانبه أشار تامر أبو الغار نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس عن قارة افريقيا ان الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في السوق المصرى وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تلبية احتياجات هذا السوق الضخم والذى يستهلك سنوياً ما يقرب من 25 مليون لمبة حيث تستهدف الشركة الحصول على حصة تصل الى حوالى 15% من حجم السوق المصرى خلال الـ3 سنوات المقبلة تزداد الى 25% خلال 5 سنوات، فضلاً عن التصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة لاسواق الدول الافريقية والدول المحيطة بمصر مثل السعودية وتركيا

وأضاف أن السوق الافريقى يعد أحد اهم الأسواق العالمية المستهدفة للشركة

وأشار إلى أن الشركة لديها 12 مكتبا للتسويق بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة افريقيا وهو ما يسهم في الترويج لمنتجات الشركة وزيادة تنافسيتها بالسوق الافريقى.

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