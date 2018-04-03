فيليبس تختار مصر مركزًا للتصنيع والتصدير لأفريقيا

عمر سالمقال محمد أبوالعزايم، المدير العام لشركة فيليبس مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة اتخذت من مصر مركزًا محوريًا للتصنيع للاستفادة من الخطوات الاقتصادية والعمالة المدربة.وأضاف، فى مؤتمر صحفي اليوم، أن فيليبس وضعت إستراتيجيات لتنمية مفهوم الإضاءة، وأسهمت فى خطوات بعدة مشاريع عديدة بمصر وتطوير الإ



عمر سالم

قال محمد أبوالعزايم، المدير العام لشركة فيليبس مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة اتخذت من مصر مركزًا محوريًا للتصنيع للاستفادة من الخطوات الاقتصادية والعمالة المدربة.

وأضاف، فى مؤتمر صحفي اليوم، أن فيليبس وضعت إستراتيجيات لتنمية مفهوم الإضاءة، وأسهمت فى خطوات بعدة مشاريع عديدة بمصر وتطوير الإضاءة بالمدن الحالية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بالتصدير لأفريقيا عبر مصر التي تتخذها كمركز محورى لأفريقيا، وهو ما يمثل الثقة فى المنتج المصرى.

وأوضح أن الشركة اختارت مصنعين للتصنيع فى مصر وسيتم البدء فى ذلك خلال فترة وجيزة، مضيفا: “مصر بها العديد من المصانع والطاقات المعطلة وسنسعي للاستفادة منها”.

وقال إن الإصلاحات الاقتصادية تساعد على نمو كبير خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم مبيعات الشركة يتضاعف سنويا.

