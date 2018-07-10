ثقافة وفنون

فيلم 122 الأكثر بحثًا على جوجل بـ200 مليون مرة

أحمد حمدينجح الإعلان التشويقي لفيلم "122"، بطولة النجم طارق لطفي، في السيطرة على محرك البحث العملاق "جوجل"، والذي شهد عمليات بحث لأكثر من 206 ملايين محاولة تضمنت اسم الفيلم والذي يعود من خلاله "لطفي" للسينما، بعد غيابٍ دام طويلًا.تدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أ
7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18 7:04 م, الثلاثاء, 10 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد حمدي

نجح الإعلان التشويقي لفيلم “122”، بطولة النجم طارق لطفي، في السيطرة على محرك البحث العملاق “جوجل”، والذي شهد عمليات بحث لأكثر من 206 ملايين محاولة تضمنت اسم الفيلم والذي يعود من خلاله “لطفي” للسينما، بعد غيابٍ دام طويلًا.

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها.

فيلم “122” يشارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى، أحمد داوود، أمينة خليل، جيهان خليل، أحمد الفيشاوى، محمد لطفى، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج ياسر الياسرى، إنتاج سيف عريبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً