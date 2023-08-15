فيلم «مطروح مطروح» يحقق إيرادات ضعيفة بالسينمات

حقق الفيلم السينمائي الجديد “مطروح مطروح” الذي يقوم ببطولته النجم القدير محمود حميدة إيرادات ضعيفة بدور العرض السينمائية بمصر الساعات الماضية فلم تتخطى 917 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية .

وحقق فيلم مطرح مطروح الإيرادات في شباك التذاكر في جميع دور العرض السينمائية، إيرادات ضعيفة خلال 24 ساعة، إذ حقق مايقرب من ألف و917 ألف جنيه فقط .

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

وتستقبل دور العرض السينمائية غدا الأربعاء طرح فيلمين أولهما فيلم “وش في وش”، بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل، وفيلم “5 جولات”، بطولة الفنان ماجد المصري، آدم الشرقاوي، والذي أقيم العرض الخاص للفيلم أمس وشهد حضور عدد من النجوم.