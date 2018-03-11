فيلم مذكرات ميسي يدعو لإقامة مشروع دوري

أحمد حمدي:انتهى المخرج أمجد عاصم من تصوير فيلم "مذكرات ميسي" وجار عمل المونتاج وترجمة الفيلم لعدة لغات خاصة الإنجليزية والفرنسية والروسية، حيث من المنتظر طرح الفيلم بعدة لغات لمشاركة الفيلم في العديد من مهرجانات الأفلام القصيرة داخل وخارج مصر.فيلم "مذكرات ميسي" مأخوذ عن قصة حقيقية إذ يروي الفيلم

أحمد حمدي:

انتهى المخرج أمجد عاصم من تصوير فيلم “مذكرات ميسي” وجار عمل المونتاج وترجمة الفيلم لعدة لغات خاصة الإنجليزية والفرنسية والروسية، حيث من المنتظر طرح الفيلم بعدة لغات لمشاركة الفيلم في العديد من مهرجانات الأفلام القصيرة داخل وخارج مصر.

فيلم “مذكرات ميسي” مأخوذ عن قصة حقيقية إذ يروي الفيلم عن قصة أحد الأبطال العاشقين لكرة القدم ويتخلل القصة أحداث درامية في خلال فترة ثورة 25 يناير، كما أن فيلم يتحدث عن أهم مشكلات وقضايا الشباب المعاصرة، ويدعوا لإقامة مشروع دوري الجماهير وينبذ التعصب والعنف بين الجماهير.

جدير بالذكر أن المخرج أمجد عاصم شارك في جميع أعمال العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية لمدة 17 عاما من أفلام وثائقية وتسجيلية ومؤتمرات وحفلات وغيره، كما مكث في هولندا لمدة 3 سنوات ليعود لمصر بعد ذلك ويقرر عمل عدة أفلام سينمائية وكان أولها فيلم “مذكرات ميسي” مستعيناً بأفضل الخبرات والمعدات السينمائية.

وفي حديث مع منتج الفيلم المهندس تامر ماهر قال: منذ القدم والإنسان يبحث عن وسيلة للتعارف والتقارب بين الشعوب ووجد العديد من الوسائل كالفن والموسيقى وغيره, لكن تبقى الرياضة أحد أهم الوسائل لتوطيد العلاقات بين الشعوب لما فيها من تنافس شريف بين شعوب العالم، والجمهور هو روح الرياضة ، لذلك كان الغرض من إنتاج فيلم “مذكرات ميسي” هو إقامة مشروع “دوري الجماهير”، فهو آلية حقيقية لتطوير صناعة كرة القدم، حيث إن صناعة كرة القدم في تطوير مستمر وحان الوقت ليكون الجمهور جزء مستفيد من هذه الصناعة.

أن مشكلة التعصب والعنف خاصة في كرة القدم مشكلة معقدة وأطرافها كثيرة جدا، فلو فكرنا بشكل أعمق سنجد أن جزور التعصب والعنف هو الفقر والبطالة والفراغ بين الشباب.

فالحل الوحيد هو مشروع قومي لتنمية الشباب وتحسين السلوك العام من خلال شعبية كرة القدم من خلال مسابقة تنافسية بين الجمهور في التشجيع المثالي ، وفي المقابل إيجاد حافز للجمهور من خلال مشاريع إقتصادية لتفريغ طاقة الشباب بشكل إيجابي وإيجاد فرص عمل لهم ، وهذا يعتبر آلية حقيقية لنبذ العنف والتعصب.

وهذا المشروع تم تقديمه لوزارة الشباب والرياضة ، وإتحاد الكرة منذ سنة 2014م.

فيلم ” مذكرات ميسي ” بطولة : بيتر يحيى ، محمد سامي ، إسماعيل عزب ، أحمد عبد الصبور ، نوال العدل ، منى سعيد ، نادين ، روز ، ميري جرجس ، هدير عمارة ، جمال كمال ، أحمد القاضي ، حسن محمد ، فهد شلبي ، محمد رمضان ، عصام شمس ، حسين مهنا ، والأطفال ياسين أحمد ، ياسين محمد ، محمد رمضان ، يحيى محمد ، وقام بأعمال freestyle football الفنان باسم ممدوح الشهير ب ” باسم عجيبة “

وتم تصوير الفيلم بهندسة صوتية و وحدات إضاءة لإحدى الشركات الكبرى تحت إدارة مدير التصوير عمر اليماني.