فيلم «كيرة والجن» يتفوق على «بحبك» في أول يوم عرض بفارق مليون جنيه

استطاع فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز الذي طُرح منذ أيام قليلة بدُور العرض السينمائي، التفوق على فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني في أول يوم عرض له بالسينمات في منافسة موسم أفلام عيد الأضحى هذا العام.

حيث بلغت إيرادات “كيرة والجن” في الـ24 ساعة الماضية 2 مليون و509 آلاف و867 جنيهًا، وحقق فيلم “بحبك” لتامر حسني في أول يوم عرض له، مليونًا و403 آلاف و306 جنيهات، وبذلك يكون الفارق بين “كيرة والجن” و”بحبك” في اليوم الأول بينهما مليون جنيه تقريبًا.

وجاء في المرتبة الثالثة من بين أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام الذي حصد أول يوم عرض 702 ألف و933 جنيهًا فقط.

فيلم كيرة والجن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته النجمة هند صبري وكوكبة من الفنانين، بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز.