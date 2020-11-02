ثقافة وفنون

فيلم كوم بلاي يتصدر شباك التذاكر الأمريكي في الهالوين

حصد الفيلم 3.15 مليون دولار منذ بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع
أيمن عزام 12:04 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 12:04 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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 تصدر فيلم الرعب والإثارة كوم بلاي لفوكس فيتشرز وأمبلين المبيعات في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في الهالوين حاصدا 3.15 مليون دولار أمريكي فقط من 2183 موقعا مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لأرقام شركة كومسكور.

فيلم الرعب كوم بلاي

    الفيلم من إخراج جاكوب تشيس وبطولة أزهي روبرتسون وجيليان جاكوبس وجون غالاغر جونيور.

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ويتتبع والدي أوليفر وهو صبي صغير وحيد مصاب بالتوحد حيث يتعين عليهما القتال لإنقاذ ابنهما من مخلوق بشري خسيس يفترس براءة الأطفال.

    وقال تشيس في تغريدة “شكرا لكم جميعا على ذهابكم إلى دور السينما! لقد ساعدتم جميعا في جعل #كوم بلاي الفيلم الأول في شباك التذاكر، وجعل الهالوين الخاص بي سعيدا جدا!”

    وأشارت كومسكور إلى أن حوالي 49 بالمائة فقط من مجموع صالات السينما في أمريكا الشمالية مفتوحة حاليا.

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ولا يسمح بإعادة افتتاح دور السينما خارج مدينة نيويورك في ولاية نيويورك بسعة 25 بالمائة تحت إشراف الولاية بدءا من 23 أكتوبر.

وعلى الرغم من ه ذا، لا تزال دور السينما في لوس أنغليس وبعض الأسواق الرئيسية الأخرى في البلاد مغلقة بسبب الوباء.

    وذكرت مجلة ((فارايتي)) أن “إغلاق هذه الأماكن يشعر الاستوديوهات بالقلق من إطلاق الأفلام الضخمة ذات الميزانيات الكبيرة”.

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وأضافت أنه “في الوقت الحالي، تستحوذ الاستوديوهات على أفلام أصغر مثل فيلم “كوم بلاي” الخارق للطبيعة و”ايمتي مان” والفيلم العائلي “ذي وور ويذ غراندبا”.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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