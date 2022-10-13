فيلم فضل ونعمة.. سيناريو جيد وتوليفة سينمائية جذابة

استطاعت النجمة هند صبري تحقيق نجاح كبير في فترة قصيرة من طرح فيلمها السينمائي الجد ” فضل ونعمة ” بدور العرض السينمائية بالوطن العربي ، وشاركها بطولته الفنان ماجد الكدواني.

والفيلم تأليف أيمن وتار واخراج رامي امام ، وضم بعض ضيوف الشرف أبرزهم شريف دسوقي وعارفة عبد الرسول وانتاج سنيرجي وتي فيجين وأفلام مصر العالمية ونيوشينشيري وماجيك بينز .

ومثل هذا العمل عودة هند صبري للبطولة السينمائية بعد سنوات ، بعد أن ركزت خلال الأعوام الأخيرة على المشاركة كبطلة بجانب بعض النجوم الكبار أمثال أحمد عز وكريم عبد العزيز في أفلام مثل الممر والفيل الأزرق 1 و2 وكذلك كيرة والجن .

فايزة هنداوي : نجاح الفيلم يؤكد أن البطولة السينمائية ليست قاصرة على النجوم

ترى الناقدة السينمائية فايزة هنداوي أن نجاح فيلم فضل ونعمة يؤكد أن السينما ليست مقتصرة على النجوم وأن البطولات النسائية لاتجذب جمهورا كبيرا ، لذلك ليس هناك أفلاما سينمائية تكتب للنجمات منذ سنوات.

وأضافت أن ذلك يؤكد أنه حينما قدم موضوعا جيدا حقق الفيلم نجاحا ، الأمر الذي يساهم في تحقيق النجاح الحقيقي لأي عمل سينمائي أو فني الأساس هو الموضوع المقدم للجمهور وتوليفة العمل نفسها من مخرج ومؤلف وأبطال وسيناريو .

وتابعت قائلة أن هند صبري لم تحقق النجاح بمفردها بل بوجود فنان مهم مثل ماجد الكدواني ، والفيلم قدم في اطار عصري مختلف جذب الشباب والجمهور له في فترة قصيرة .

مصطفى كيلاني : السينما التجارية خارج مصر يوجد مايعرف بالبطولة الجماعية

وأوضح الناقد السينمائي مصطفى كيلاني أنه في صناعة السينما لايوجد مايسمى أن الفيلم بطولة نجم معين ، الا لو كانوا نجوما سوبر ستار لكن لايوجد شيئا اسمه نجم أوحد الا في السينما المصرية ، فمثلا فيلم أفاتار نجد أن ميزانيته ضخمة جدا وأبطاله كثيرين .

ويضيف أن السينما التجارية خارج مصر يوجد مايعرف بالبطولة الجماعية من الفنانين سواء من الصف الأول أو الثاني .

ونوه أن ماجد الكدواني حقق نجاحات كبيرة في الدراما بمسلسله الأخير ” موضوع عائلي ” حيث حقق نقلة حقيقية في الكوميديا ، فلم يقدم كوميديا ” الاستهبال” المنتشرة منذ فترة ، بالإضافة لوجود مطرب الراب شاهين في الفيلم بأغنية وهو يملك جمهور كبير لذلك لاقى الفيلم قبولا لدى جمهور الشباب .

كما أن فيلم فضل ونعمة تم طرحه بعد فيلم تسليم أهالي وبدء الموسم الدراسي بأسبوع ، لذلك هناك اقبال على فيلم فضل ونعمة ، لكنه لايحسب لهند صبري فقط كبطولة بل لها وكذلك ماجد الكدواني وكذلك الفنانين الآخرين المشاركين فيه مثل سما ابراهيم التي حققت نجاحا كبيرا في مسلسلات الكبير قوي وموضوع عائلي وغيرها ، ولايمكن انكار نجاح محمود حافظ فيه أيضا الذي أصبح موجودا بقوة في الأعمال الدرامية والسينمائية ويحقق نجاحا كبيرا بها .