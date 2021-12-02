ثقافة وفنون

فيلم «غدوة» لظافر العابدين فى مهرجان القاهرة السينمائي

ضمن عروض السجادة الحمراء
رحاب صبحي 1:11 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 1:11 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم “غدوة” ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. فيلم “غدوة” من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.

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. يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

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بقلم رحاب صبحي

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