فيلم طلق صناعي يشارك في مهرجان دبي السينمائي

أحمد حمدييعرض فيلم "طلق صناعي"، بطولة النجمة حورية فرغلي، والفنان ماجد الكدواني، ومجموعة أخرى من النجوم، بعد غد الإثنين، ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الـ 14، قسم ليالي عربية.ومن المقرر أن يحضر العرض بطلة العمل النجمة حورية فرغلي وماجد الكدواني، ومنتج العمل زيد الكردي، وسيتم عرض

أحمد حمدي

يعرض فيلم “طلق صناعي”، بطولة النجمة حورية فرغلي، والفنان ماجد الكدواني، ومجموعة أخرى من النجوم، بعد غد الإثنين، ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الـ 14، قسم ليالي عربية.

ومن المقرر أن يحضر العرض بطلة العمل النجمة حورية فرغلي وماجد الكدواني، ومنتج العمل زيد الكردي، وسيتم عرضه مرة أخرى يوم 13 ديسمبر بحضور مخرج الفيلم خالد دياب.

على جانب آخر، سيتم عرضه تجاريًا في مطلع العام الجديد بجميع أنحاء الوطن العربي.

«طلق صناعي» بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني وسيد رجب ومي كساب ومصطفي خاطر، وعدد أخر من النجوم، وهو من إنتاج شركة نيو سينشري، وتوزيع دولار فيلم، من تأليف خالد ومحمد دياب، وإخراج خالد دياب.