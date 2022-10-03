فيلم «سعاد».. توليفية سينمائية اقتربت من «الأوسكار» و«صياد جوائز»

حصل الساعات الماضية بطلات فيلم ” سعاد ” بسنت وبسملة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان سلا الدولي لأفلام المرأة في الدورة 15 ، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

تدور قصة فيلم “سعاد” حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي.

محمد قناوي : فوز بطلتين بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان أمرا مميزا للغاية

قال الناقد الفني محمد قناوي أن هذا المهرجان متخصص في سينما المرأة مثل مهرجان أسوان الذي يقام بمصر .

ولفت إلى أنه لخصوصية المهرجان وتناوله لقضايا المرأة بصفة عامة ، وفوز بطلتين بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان أمرا مميزا للغاية .

واستطرد أن فيلم سعاد تعرض لأزمات في ترشحه للأوسكار العام الماضي برغم تحمس لجنة الأوسكار له ، لكونه فيلما سينمائيا مهما وجيدا لكن بسبب عدم عرضه جماهيريا في توقيت تم تحديده بعد قرار اللجنة مما حال دون تواجده في منافسة جائزة الأوسكار العام السابق .

فايزة هنداوي : المخرجة آيتن أمين نجحت في إدارة الممثلات في الفيلم بصورة مميزة

أعربت الناقدة فايزة هنداوي أن فيلم سعاد من الأفلام السينمائية المميزة واللافتة الذي كان مرشح لجائزة الأوسكار بقوة العام الماضي .

ولفتت إلى أن المخرجة آيتن أمين نجحت في ادارة الممثلات في الفيلم بصورة مميزة ، حيث لم يكونا محترفات بل كان ظهورهم الأول على الشاشة لكن ظهر أداءهم مميزا جدا .

وتابعت قائلة أن فيلم سعاد رشح للأوسكار العام الماضي لجودته الفنية والسينمائية ، لكنه لم يحظ بأي تقدم في المنافسة على الجائزة لأمور كثيرة منها سواء المعايير الفنية والشروط الخاصة بالجائزة أو مستوى الأفلام التي نافست العام الماضي .