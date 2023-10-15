فيلم «حسن المصري» يحتل المركز الثاني بدور العرض السينمائى

استطاع الفنان أحمد حاتم تحقيق نجاح جيد بفيلمه السينمائي الجديد “حسن المصري”، الذي طرح مؤخرا بالسينمات المصرية، وحقق الفيلم إيرادات جيدة وصلت إلى 173 ألف جنيه خلال يوم بدور العرض السينمائي، حسب تصريحات صحفية للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتصدر فيلم حسن المصري المركز الثاني بدور العرض السينمائية، بعد فيلم “فوي فوي فوي” بطولة محمد فراج ونيلي كريم تأليف واخراج هشام هلال وانتاج فيلم كلينك وفوكس سينما.

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومكرم مراد، وفريال يوسف، ولينا صوفيا، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

وتدور قصته، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يقرر حسن المصري، ويقوم بدوره أحمد حاتم، العيش في لبنان لبدء حياة جديدة بعد وفاة شقيقته، ويعمل بإحدى شركات الحراسات الخاصة، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة عصابة خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة.