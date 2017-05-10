فيلم تسجيلى عن مازرز مصر فى عيدها الماسى

مها أبو ودنعرضت شركة مازرز مصر فيلمًا تسجيليًّا عن عملها وأهم العاملين فيها على مدار تاريخها، خلال احتفالها بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها فى مصر.وضم الفيلم تسجيلًا لعدد كبير ممن عملوا بمكتب مازرز فى بداية حياتهم العملية، ممن احتلوا مراكز مرموقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم عمرو المنير نائ

مها أبو ودن

عرضت شركة مازرز مصر فيلمًا تسجيليًّا عن عملها وأهم العاملين فيها على مدار تاريخها، خلال احتفالها بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها فى مصر.





وضم الفيلم تسجيلًا لعدد كبير ممن عملوا بمكتب مازرز فى بداية حياتهم العملية، ممن احتلوا مراكز مرموقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم عمرو المنير نائب وزير المالية، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وأشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأشرف الشلقامى المحاسب القانونى.