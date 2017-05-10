فيلم تسجيلى عن مازرز مصر فى عيدها الماسى

مها أبو ودن
عرضت شركة مازرز مصر فيلمًا تسجيليًّا عن عملها وأهم العاملين فيها على مدار تاريخها، خلال احتفالها بمرور ٧٥ عامًا على تأسيسها فى مصر.
وضم الفيلم تسجيلًا لعدد كبير ممن عملوا بمكتب مازرز فى بداية حياتهم العملية، ممن احتلوا مراكز مرموقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وعلى رأسهم عمرو المنير نائب وزير المالية، وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وأشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأشرف الشلقامى المحاسب القانونى.
وافتتح الدكتور أحمد شوقى، رئيس الشركاء، الحفل بكلمة افتتاحية، وحضر الاحتفال كل من عمرو المنير نائب وزير المالية، والموسيقار عمر خيرت، وحسن حمدى الرئيس السابق للنادى الأهلى وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء مصلحة الضرائب وعدد كبير من قيادات مصلحة الضرائب الحاليين.