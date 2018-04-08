فيلم بيت ست يدخل مرحلة المونتاج والمكساج

أحمد حمدىانتهي فريق فيلم “ بيت ست “ من التصوير بالكامل ويدخل مراحل المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزا للعرض.وقد صرح المنتج محمد عبد الرحمن بأن قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق حول مجموعة من الأحداث الغريبة، التي تحدث داخل منزل قديم بأحد أحياء القاهرة، وتصيب سكانه بلعنة لا يع

أحمد حمدى

انتهي فريق فيلم “ بيت ست “ من التصوير بالكامل ويدخل مراحل المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزا للعرض.

وقد صرح المنتج محمد عبد الرحمن بأن قصة الفيلم تدور فى إطار من الإثارة والتشويق حول مجموعة من الأحداث الغريبة، التي تحدث داخل منزل قديم بأحد أحياء القاهرة، وتصيب سكانه بلعنة لا يعرفون سببها، وتتوالى الأحداث لكشف سر البيت الذي يحمل اسم “بيت ست”، ومحور الأحداث في العمل يدور حول “سلمى” الصحفية التي تحقق في قضية “بيت ست”، وتجسد دورها الفنانة الأردنية مارجو حداد.

وأضاف أن قصة الفيلم مأخوذة عن أسطورة إيزيس وأزوريس، والتي تمت معالجتها بطريقة عصرية، مشيرًا لاسم الفيلم الذي يحمل دلالات ترمز لإله الشر عند الفراعنة الإله “ست”.

الفيلم يقوم ببطولته مارجو حداد من الأردن ورانيا الخطيب وسلمى الديب وعبير الطوخى وقصة أيمن العايدى، سيناريو وحوار شادى المسلمى، إنتاج محمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد عادل.