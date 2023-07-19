فيلم «بيت الروبي» يحقق رقما قياسيا ويتخطى 100 مليون جنيه

حقق فيلم « بيت الروبي» نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائية بمصر منذ طرحه ، حيث استطاع تحقيق رقما قياسيا غير متوقع للكثيرين بتخطيه إيرادات 100 مليون جنيه في شباك التذاكر وتصدره للمرتبة الأولى.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي الساعات الماضية في تصريحات صحفية ، عن أن فيلم بيت الروبي تجاوزت إيراداته حتى الآن 100 مليون و373 ألف جنيه .

فيلم بيت الروبي بطولة النجوم منهم كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، إخراج بيتر ميمي.

تعتمد قصة فيلم بيت الروبي على أحداث تشويقية اجتماعية، حيث قرر كريم عبدالعزيز، أن يذهب هو وزوجته في الفيلم الفنانة نور اللبنانية خارج القاهرة، ويسكن في منزل على البحر، بعد تعرضها للتنمر بسبب إجرائها عملية جراحية لسيدة حامل، تسببت في وفاة الأخيرة، ويلقي الفيلم الضوء على الدور الذي تلعبه منصات السوشيال ميديا وتأثيراتها على المجتمع.