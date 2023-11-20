فيلم «السرب».. عمل ضخم يعيد روح «الممر» والتوقيت يحمل مغامرة

تعود تيمة الأفلام السينمائية التي تنتمي لطابع وطني مرة ثانية لشاشة السينما وجمهورها الأيام القادمة ، تزامنا مع الأحداث الجارية بغزة وذلك بالفيلم السينمائي الجديد ” السرب ” بطولة النجم أحمد السقا وكوكبة من النجوم منهم منى زكي وآسر ياسين وكريم فهمي وشريف منير ومحمود عبد المغني ومصطفى فهمي والفيلم اخراج أحمد جلال .

وغابت هذه النوعية من الأفلام الوطنية عن السينما المصرية منذ آخر فيلم قدم للجمهور وهو ” الممر ” بطولة النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وحقق نجاحا كبيرا منذ سنوات .

حنان شومان : طرح الفيلم مغامرة

واتفقت معها الناقدة حنان شومان فقالت أن طرح فيلم وطني الفترة الحالية يعتبر مغامرة فنية كبيرة لصناعه و يمكن أن يكون رد فعله عكسيا بسبب سخونة الأحداث الجارية في غزة ،

ولفتت الى أن المود العام للجماهير حاليا يميل للاكتئاب بدرجة كبيرة بسبب تلك الأحداث.

سمير الجمل : الأرض ممهدة في الوقت الحالي لتقديم أكثر من عمل سينمائي وطني

في المقابل أعرب السيناريست سمير الجمل أن طرح فيلم وطني في هذا التوقيت لايعتبر مغامرة أبدا ، بل على العكس فهي أعمال فنية سينمائية لابد منها والأرض ممهدة له حاليا .

ويؤكد ذلك أن الشباب هو أكثر من نادى بمقاطعة السلع الاسرائيلية والدول التي تؤيد اسرائيل الفترة السابقة في ظل الأحداث السياسية في فلسطين ، وهذه صحوة شبابية رائعة جدا وكل مأزق وأزمة يولد منها طاقة وفق” الجمل ” .

وأشار الى أن الأرض ممهدة في الوقت الحالي لتقديم أكثر من عمل سينمائي وطني ، لأنها تساهم في إحياء الروح الوطنية لدى الشباب ، كما أنها تقدم نماذج الأبطال بشكل جيد لأننا نحتاج لقدوة جيدة ، وإشعال الروح الوطنية والانتماء والفخر بالوطن سواء على مستوى الوطن الاقليمي كمصر أو على مستوى الوطن العربي بصورة عامة .

فايزة هنداوي :أي عمل سينمائي سيتم طرحه بهذه الفترة سيكون في ذلك مخاطرة لصناعه

وقالت الناقدة فايزة هنداوي أن الجمهور هذه الأيام فاقد الشغف للذهاب للسينما ، وأي عمل سينمائي سيتم طرحه بهذه الفترة سيكون في ذلك مخاطرة لصناعه برغم أن العمل يجب أن يستمر والحياة لن تتوقف طالما لاتوجد احتفالات أو شئيا مبالغ فيه .

وشددت على أن فيلم السرب برغم أنه فيلم سينمائي وطني، لكن يمكن أن يحقق إقبالا كبيرا في توقيت آخر ، حتى يلتفت له الجميع ولاتؤثر الأحداث الجارية في غزة عليه .

أردفت قائلة إن الأفلام السينمائية الوطنية مهم أن تقدم للجمهور ، لكنها تحتاج لتوقيت مناسب للعرض حتى تحقق ثمارها لمنتجها وصناعها ، خاصة حينما يكون العمل ضخم مثل فيلم ” السرب” .