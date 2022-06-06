فيلم «أبو صدام» بندوة نقدية بمركز الإبداع ضمن «المهرجان القومي للسينما»

أقيم اليوم الإثنين عرض وندوة لفيلم « أبو صدام » بمركز الإبداع الفني – بساحة الأوبرا – ، بحضور مخرجة الفيلم نادين خان، و أدار الندوة الناقد خالد محمود ، ضمن فعاليات المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية

فيلم أبو صدام يحصد العديد من الجوائز بالقومي للسينما

حصد الفيلم العديد من جوائز المهرجان في دورته الحالية على جائزة الإنتاج الثانية ، جائزة أفضل إخراج عمل أول للمخرجة نادين خان، وجائزة التمثيل رجال للفنان محمد ممدوح، وجائزة التمثيل دور ثان نساء للفنانة زينة منصور.

فيلم أبو صدام إنتاج في 2021، قصة وإخراج نادين خان، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، وسيد رجب .

تدور أحداث الفيلم حول سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة يدعى أبو صدام ، الذي يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات .

و يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق وتخرج الأمور عن سيطرته.

بوستر فيلم أبو صدام

محمود : الفيلم من المحطات المختلفة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة

أكد الناقد خالد محمود على أن الفيلم من المحطات المختلفة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة، وأثنى على مشهد النهاية .

وأضاف محمود أن الفيلم مدهش بشكل حقيقي حيث استطاعت المخرجة أن تتسلل بهدوء بشخصيات الفيلم واستطاعت طرح العديد من الرؤى والأفكار من وراء الصورة .

كما استطاعت شخصيات الفيلم التعبير عن الأدوار بشكل مثير للغاية.

خان : فكرة الفيلم كانت في ذهني لسنوات طويلة

وعن الصعوبات التي واجهتها في الفيلم قالت المخرجة نادين خان إن الفيلم صعب تكنيكيا حيث كان التصوير أعلى تريلا .

وأشارت إلى أن فكرة الفيلم كانت في ذهنها لسنوات طويلة منذ أن رأت حادث لسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي، فقررت أن تقوم بتقديم عمل يقتحم هذا العالم الخفي عن أنظار الكثير من الناس .

كما حاولت شرح الضغوط النفسية والمجتمعية التي كانت على الشخصيات والتى تبرز العنف الداخلي للشخصيات والناتج عن أفكار مختلفة، وفي النهاية شكرت كل فريق عمل الفيلم على خروجه بهذا الشكل الاحترافي .